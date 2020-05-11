2020-05-11T15:45:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Несколько районов Тульской области обязали носить маски

Маски обязаны будут носить несколько районов Тульской области
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области ввели обязательный масочный режимВ Тульской области ввели обязательный масочный режимФото: Алексей ФОКИН
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10 мая губернатором Тульской области были внесены новые дополнения в документ “О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области”. Как стало известно, многие ограничения в регионе продлятся до 31 мая. Помимо этого, в ряд мер по борьбе с коронавирусом по области был введен обязательный масочный режим.

Теперь жители Тулы, Новомосковского, Веневского, Тепло-Огаревского, Щекинского, Заокского и Ясногорского районов обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в виде масок, респираторов и иных средств. Данные средства защиты необходимо надевать во время нахождения в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах), на всех объектах розничной торговли, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси и на улицах.

Те, кто живет в других районах Тульской области на данный момент может носить маски в прежнем режиме. Кроме масок, тулякам рекомендуют использовать еще и перчатки при нахождении в общественных местах, а также не выезжать во время эпидемии за пределы своего муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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