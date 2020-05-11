Ограничительные меры в Тульской области продолжатся до 31 мая 2020 года

Накануне, 10 мая, региональное правительство внесло новые коррективы в документ “О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области”. Опираясь на новую информацию, стало известно, что некоторые ограничение и запреты на территории области продолжат действовать до конца этого месяца.

Так, по внесенным корректировкам и дополнениям, до 31 мая на всей территории Тульской области запрещается:

- проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 2 аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

- нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

- деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

- деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

- деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения; оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

- торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок; деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, и пунктах приема ставок; выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Помимо этого, до 31 мая 2020 года для неработающих граждан старше 65 лет продолжает действовать правило самоизоляции. Также, до конца месяца приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.