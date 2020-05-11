2020-05-11T12:37:49+03:00
Общество

В Туле снова заработают небольшие магазины с отдельным входом

В Тульской области разблокировали торговую деятельность некоторых магазинов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле снова заработают небольшие магазины с отдельным входомВ Туле снова заработают небольшие магазины с отдельным входомФото: Алексей ФОКИН
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10 мая в Туле региональным правительством были утверждены новые ограничительные меры в связи с неблагоприятной эпидобстановкой и режимом повышенной готовности. Так, было принято решение возобновить работу небольших магазинов и торговых точек.

Ссылаясь на официальный документ, в регионе разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров, при этом оборудованных отдельным наружным входом с условием обязательного соблюдения рекомендаций, установленных Главным государственным врачом по Тульской области.

Помимо этого “разблокировалась” работа объектов торговли, реализующих строительные материалы без работы торгового зала (помещения), осуществляя деятельность исключительно с помощью курьерской доставки или самовывоза. Сюда же под разрешения попали и объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи, оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию.

Плюсом, ограничения не будут действовать на объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами, и в которых осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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