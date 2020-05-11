Число умерших из-за коронавируса в Туле на 11 мая 2020 года составило один случай

Как стало известно, что за минувшие сутки в тульской больнице скончался 60-летний житель Плавска с подтвержденным COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии, в анамнезе у него числится перенесенный туберкулез. Житель Тульской области умер от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Также, у ранее скончавшегося 58-летнего жителя Ефремова подтвердился COVID-19. Мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии в инфекционном тульском госпитале, в анамнезе пациента - патология сердечно-сосудистой системы. Умерший попал в больницу уже в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что на 11 марта в регионе зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 человек работают в Московском регионе, 4 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все граждане были своевременно изолированы и находятся под наблюдением врачей.