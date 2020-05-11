2020-05-11T11:53:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 мая 2020 года составило 34 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 мая 2020 года составило 34 человекаЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 мая 2020 года составило 34 человекаФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 11 мая, в Тульской области зафиксировано еще 34 факта выздоровления после коронавируса. Так. инфекцию смогли победить жители Тулы, Алексина, Кимовска, Богородицкого, Ефремовского и Киреевского районов. О выздоровлении стало известно после повторных отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Однако, есть и печальные новости. В тульской больнице скончался 60-летний житель Плавска с положительным результатом на COVID-19. Он поступил в стационар в тяжелом состоянии, в анамнезе – перенесенный туберкулез. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Также, ранее скончавшегося от двусторонней полисегментарной пневмонии 58-летнего жителя Ефремова подтвердился коронавирус. Мужчина умер в инфекционном госпитале в Туле, а в анамнезе у него была патология сердечно-сосудистой системы. Отметим, что в стационар пациент поступил в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что за прошедшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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