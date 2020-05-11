Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 11 мая 2020 года составило 86 человек

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Из них 10 человек работают в Московской области, 4 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все заболевшие своевременно изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Также, еще 34 человека смогли победить коронавирус. Ими оказались жители Тулы, Алексина, Кимовска, Богородицкого, Ефремовского и Киреевского районов.