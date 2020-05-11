2020-05-11T10:47:24+03:00
Общество

Тулякам разрешили гулять и заниматься спортом в парках и общественных пространствах

Региональное правительство сняло запрет на посещение парков и других общественных пространств
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тулякам разрешили гулять и заниматься спортом в парках и общественных пространствахТулякам разрешили гулять и заниматься спортом в парках и общественных пространствахФото: Алексей ФОКИН
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10 мая в Туле региональным правительством был установлен новый пакет ограничительных и запрещающих мер для региона в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Однако, в новый список ограничений были введены и разрешающие моменты. Так, запрет был снят на посещение парков и других общественных пространств.

Теперь в Туле разрешаются прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи и занятия там физической культурой и спортом. Однако, гулять и тренироваться можно в компании не более двух человек с использованием средств индивидуальной защиты таких как маски или респираторы, а также при соблюдении социальной дистанции, без учета несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, что при занятии спортом дистанция между людьми должна быть не менее 5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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