2020-05-11T11:13:22+03:00
Общество

В Тульской области продлили ограничительные меры в связи с коронавирусом

Новые запреты и разрешения будут действовать до 31 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области продлили ограничительные меры в связи с коронавирусомВ Тульской области продлили ограничительные меры в связи с коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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Накануне, 10 мая, правительство Тульской области утвердило новый список ограничительных мер, а также послаблениях или отмене старых запретов в режиме повышенной готовности. Так, до 31 мая в регионе сохраняется действие ряда ограничений и запретов, установленных с учетом эпидемиологической ситуации в Тульской области.

С завтрашнего дня, 12 мая, в органах исполнительной власти региона, государственных учреждениях Тульской области, в том числе МФЦ и органов ЗАГС услуги предоставляются исключительно по предварительной записи или в электронном виде.

Разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров и оборудованных отдельным наружным входом при условии обязательного соблюдения рекомендаций, установленных Главным государственным врачом по Тульской области.

Также при условии соблюдения санитарных требований разрешена работа плавательных бассейнов.

Разрешены прогулки граждан на открытом воздухе в парках культуры и отдыха, а также на территориях Баташевского сада, Березовой рощи и занятия там физической культурой и спортом. Однако, такое разрешение распространяется только в случае, если в прогулке задействовано не более 2 человек с использованием средств индивидуальной защиты таких как маски или респираторы, а также соблюдения социальной дистанции, без учета несовершеннолетних детей.

Однако, по прежнему продлевается режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет.

До 31 мая приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и 50-процентной скидки на проезд для лиц старше 65 лет и учащихся.

До 15 июля отменено проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, а также временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.

В Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный «масочный» режим, в остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер. Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.

Перечень территорий общественных пространств, посещение которых временно приостановлено, дополнен мемориальными комплексами «Памяти героев-энергетиков» и «Защитникам неба Отечества».

Все организации и индивидуальные предприниматели должны неукоснительно выполнять и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации, а также проводить дополнительные меры, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача по региону и рекомендации Роспотребнадзора по отраслям деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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