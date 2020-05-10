2020-05-10T16:03:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Туле индекс самоизоляции снова стал выше

На 10 мая индекс самоизоляции в Туле составил 3,3 балла
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле индекс самоизоляции снова стал вышеВ Туле индекс самоизоляции снова стал вышеФото: Алексей ФОКИН
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По данным сервиса Яндекс на 10 мая, индекс самоизоляции в Туле и области значительно повысился. Ранее на неделе, 7 мая, по Туле был зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции - 1,7 баллов. После такого сильного падения показателей, сегодня днем индекс самоизоляции в городе вернулся в норму - 3,3 балла в региональной столице.

В муниципалитетах индекс самоизоляции продолжает оставаться на более высоких показателях. Например, в Щекино и Новомосковске индекс самоизоляции на 10 марта равен 3,4 баллов, в Алексина - 3.5 баллов, а в Узловой и Донском 3,6 баллов.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 89 новых случаев заражения COVID-19. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и р. п. Новогуровского. Все граждане изолированы и находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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