2020-05-10T14:29:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта заболеваемости коронавирусом по Тульской области на 10 мая 2020 года

Список "зараженных" районов с количеством случаев подтвержденного коронавируса
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Карта заболеваемости коронавирусом по Тульской области на 10 мая 2020 годаКарта заболеваемости коронавирусом по Тульской области на 10 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 10 мая, в Тульской области было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболеванию подверглись жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и р. п. Новогуровского.

Напомним, что на данный момент заболевшие присутствуют во всех регионах Тульской области. Самыми инфицированными стали: Тула - 654 случая Новомосковский район - 141 случай Щекинский район - 135 случаев Алексинский район - 102 случая

В список районов, где количество заболевших не дошло до 100, но больше 50 вошли: Киреевский район - 92 случая Узловской район - 90 случаев Веневский - 83 случая Ефремовский район - 62 случая Ясногорский район - 58 случаев Донской - 55 случаев Заокский район - 54 случая

Наименьшее число заболевших на сегодняшний день выявлено в следующих регионах: Богородицкий район - 49 случаев Тепло-Огаревский район - 44 случая Кимовский район - 43 случая Белевский район - 37 случаев Чернский район - 19 случаев Куркинский район - 12 случаев Суворовский район - 9 случаев Одоевский район - 8 случаев Арсеньевский район - 3 случая Каменский район - 3 случая Дубенский район - 3 случая Новогуровский район - 2 случая

ИСТОЧНИК KP.RU

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