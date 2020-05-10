Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 10 мая 2020 года составило 13 человек

Сегодня, 10 мая, стало известно о новых случаях выздоровления от коронавируса в Тульской области. За минувшие сутки болезнь смогли победить 13 жителей Тулы, Щекина, Киреевского, Узловского и Тепло-Огаревского районов. Все ранее инфицированные которые были выписаны и получили отрицательный анализ на COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Из общего количества заболевших 22 человека работают в столичном регионе, - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее.

Все люди были изолированы и находятся под наблюдением медиков.