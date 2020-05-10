Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 10 мая 2020 года составило 89 человек

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфекцией заразились жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и р. п. Новогуровского.

Из общего количества заболевших 22 человека работают в столичном регионе, - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все люди были изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Однако, есть и те, кто победил инфекцию. Такими “героями” стали 13 жителей Тулы, Щекина, Киреевского, Узловского и Тепло-Огаревского районов, которые были выписаны и получили отрицательный анализ на COVID-19.