Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 мая 2020 года составило 86 человек

По данным прошедшего дня, 9 мая, в Тульской области было зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфекцию подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 21 человек работает в Московской области, остальные - контактировали с заболевшими. Все заболевшие были своевременно изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Также, стало известно, что заболевание коронавирусом подтвердилось у ранее скончавшегося 64-летнего жителя Узловой. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина умер в тульской больнице, в анамнезе у него значилось онкологическое заболевание, патология сердечно-сосудистой системы. В стационар поступил уже в тяжелом состоянии.

Есть и хорошие новости о коронавирусе. От заболевания смогли вылечиться еще 3 жителя Тулы и Узловского района.