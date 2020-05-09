2020-05-09T18:20:36+03:00
Общество

К 75-летию Победы Туламашзавод дарит песню всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем тулякам!

Автор песни режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской Армии Станислав Шубин.
Игорь КОПЫТОВ
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К 75-летию Победы Туламашзавод дарит песню всем ветеранам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла и всем тулякам!К 75-летию Победы Туламашзавод дарит песню всем ветеранам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла и всем тулякам!Фото: материалы пресс-служб
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Исполняет песню хор театра. Сама идея принадлежит генеральному директору АО "АК "Туламашзавод", Герою Труда РФ Евгению Дронову.

Песня не оставит никого равнодушным, ведь она о славной истории нашего города-героя Тула во времена Великой Отечественной , о самоотверженном подвиге туляков на полях сражений и в тылу за станками, которые от зари и до зари ковали нашу Победу. Мы живем под мирным небом благодаря их отваге и силе духа!

Видоеоролик песни С Днем Победы! можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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