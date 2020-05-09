2020-05-09T05:20:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 мая 2020 года составило 90 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 мая 2020 года
Игорь КОПЫТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 мая 2020 года составило 90 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 мая 2020 года составило 90 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 18 человек – работники из Московской области, а 11 человек контактировали с прибывшими оттуда. Остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Есть и потери: скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Зато 45 жителей региона выздоровели от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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