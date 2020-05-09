Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 мая 2020 года составило 90 человек

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 18 человек – работники из Московской области, а 11 человек контактировали с прибывшими оттуда. Остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Есть и потери: скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Зато 45 жителей региона выздоровели от коронавируса.