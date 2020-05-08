2020-05-08T17:19:08+03:00
Общество

Тулякам предлагают встретить День Победы онлайн

"Комсомолка" публикует список онлайн-акций и проектов
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Тулякам предлагают встретить День Победы онлайнТулякам предлагают встретить День Победы онлайнФото: Алексей ФОКИН
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Онлайн-акция #СпасибоВетерану

Агрегатор сервисов #МыДома

Онлайн-акция #СпасибоВетерану стартовала в Туле 29 апреля. На агрегаторе сервисов #МыДома размещена онлайн-карта Тулы с нанесенными метками в виде красных звездочек (всего 198 меток), которые указывают что в данном доме проживает ветеран Великой Отечественной войны. Любой желающий может выбрать ветерана, который проживает в его доме, в соседнем дворе и поздравить его. Обязательное условие – завершать свои поздравления словами #СпасибоВетерану.

На сегодняшний день на онлайн-карту Тулы загружено более 1 000 поздравлений.

Победный выпуск «Этот день в истории»

МЦ «Спектр»

9 мая в 9.00 выпуск выйдет в формате видео интервью. Речь пойдет о Дне Победы, интересных редких фактах истории этого знаменательного дня и первых праздничных датах Дня Победы после войны. Будет рассказано, как люди отмечали праздник, про почести ветеранам и многое другое.

Онлайн-концерт музыкального театра «Gorizont Entertainment»

МЦ «Родина»

9 мая 17.00 Музыкальный онлайн-концерт, посвященный Дню победы в Великой отечественной войне. Будут звучать песни военных лет в исполнении солистов музыкального театра «Gorizont Entertainment».

«Оружие победы»

МЦ «Спектр»

9 мая 17.00 Видеоролик, рассказывающий об оружии и военной технике времен ВОВ, с которыми воевали и победили советские солдаты. Будут представлены макеты некоторых моделей оружия. В ролике используется фото и видео хроника военных лет.

Онлайн-квест «Голос военных лет» МЦ «Родина» Каждый день, в 11:00, в официальной группе ВКонтакте молодёжного центра туляки могут прослушать новостные сводки одного из известнейших дикторов СССР о событиях, происходящих на фронте, узнавать факты о временах военных дней, выполнять задания квеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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