2020-05-08T15:17:51+03:00
Общество

Какие мероприятия пройдут для туляков в День Победы

Публикуем список праздничных мероприятий, которые пройдут в живом формате 9 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Какие мероприятия пройдут для туляков в День ПобедыКакие мероприятия пройдут для туляков в День ПобедыФото: Алексей ФОКИН
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В этом году празднование 75-летия Великой Победы пройдет для жителей Тульской области, в основном, в дистанционном режиме. Однако, на радость тулякам, все же в области пройдут и мероприятия в обычном живом формате.

Во всех муниципалитетах состоится акция «Фейерверк Победы». Во дворах многоквартирных домов местные творческие коллективы покажут праздничную концертную программу, где поздравят ветеранов с Днем Победы. Такие выступления можно будет посмотреть даже с балкона, не выходя из стен дома.

В честь наступающего праздника тульские волонтеры при доставке продуктовых наборов будут вручать каждому жителю региона георгиевскую ленту и поздравлять с наступающим праздником. Такие поздравления пройдут в рамках акции «Мы вместе». На данный момент, добровольцами вручено уже свыше 3400 лент. Также, георгиевские ленточки будут бесплатно раздавать в торговых сетях, аптеках и АЗС.

Также, туляки смогут принять активное участие в акции «Окно Победы». Жители региона украсят окна своих домов или квартир символами Великой Победы, используя готовые трафареты либо же рисуя их сами при помощи красок. Также, каждый желающий может сделать фото своего окна и выложить его в соцсети, прикрепив к нему словами благодарности и хэштег #ОКНА_ПОБЕДЫ.

А в 22:00 в Туле состоится праздничный салют, который организуют на набережной реки Упы. Фейерверк туляки смогут посмотреть из дома в кругу своей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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