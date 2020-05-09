2020-05-08T15:10:44+03:00
Общество

Какие онлайн-мероприятия пройдут для туляков в День Победы

Публикуем афишу главных праздничных онлайн-акций и мероприятий на 9 мая
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Какие онлайн-мероприятия пройдут для туляков в День ПобедыКакие онлайн-мероприятия пройдут для туляков в День ПобедыФото: Алексей ФОКИН
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Празднование 75-летия Великой Победы в этом году для туляков пройдет преимущественно в дистанционном режиме. Так, в условиях введенной самоизоляции из-за распространения коронавируса, для жителей региона разработали более 100 онлайн акций и мероприятий, в которых туляки смогут принять активное участие.

“Комсомолка” публикует основной список онлайн акций и мероприятий, которые порадуют жителей региона в День Победы.

Проект «Живи и помни» на сайте pobeda71.ru познакомит туляков с новыми интересными разделами о войне, обновленными материалами в фото- и видеобанке, опубликованными солдатскими письмами и дневниками. Там уже размещено 81 видео о войне, информация о 380 героях и полных кавалерах орденов боевой Славы.

Онлайн-акция «Кино великой победы» покажет жителям региона кинокартины из коллекции «Мосфильма» на платформе киностудии. Здесь же туляки смогут принять участие в обсуждении увиденных фильмов в группе ретро кинотеатра «Майский» в соцсети «ВКонтакте».

Проект #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 объединил в себе еще ряд акций, таких как: творческий марафон «Читаем о войне», акция «Споемте, друзья!», акция любительского музыкального творчества, фотопроект о мемориалах и воинских захоронениях.

С 7 по 9 мая для туляков проходит акция «Поздравь народ с Победой», где ветераны войны и жители региона будут поздравлять земляков с Днем Победы. Чтобы стать участником, необходимо выложить видеозапись в социальных сетях с хэштегами #Поздравь_Народ_с_Победой и #нашапобеда71.

С 8 по 9 мая каждый желающий может принять участие в проекте «РиоРита – радость Победы». Для этого необходимо снять свое видеоролик с танцем Победы и выложить его в социальные сети с хэштегами #РиоРитаРадостьПобеды и #нашапобеда71. Научиться Рио-Рите можно на онлайн мастер-классах на интернет страничках проекта.

Свои поздравительные и благодарственные слова ветеранам ВОВ туляки смогут оставить в видео формате в рамках областной акции «#СПАСИБОВЕТЕРАНУ». Все видеоролики выкладываются на канале YouTube «Видеопоздравления ветеранам от молодёжи Тульской области» и на сайте «Живи и Помни», на официальных интернет-ресурсах органов исполнительной власти, общественных организаций.

Помимо этого, все желающие могут поучаствовать в акции «Синий платочек». Для этого нужно записать видео с исполнением своего танца под одноименную с названием акции песню. Одна, можно танец заменить на вокальное исполнение. После чего свой видеоролик или трек разместить в социальных сетях с хэштегами #СинийПлаточек, #нашапобеда71.

В Инстаграме туляков ждет тематический фотопроект «Сквозь года». Для участия в проекте нужно опубликовать фотографии своих родственников, которые являлись участниками Великой Отечественной войны, написав под фото краткую биографию или какую-либо информацию о них. Также, в посте необходимо будет указать специальный хэштег #сквозьгода и передать эстафету еще троим друзьям в Инстаграме.

Акция «Письма Победы» - письма-поздравления ветеранам от тульской молодежи.

Акция «Живые строки» - видео с чтением фронтовых писем своих родственников.

Участники акции «Военные песни» исполняют песни «День Победы», «Катюша», «Смуглянка» и высылают в оргкомитет. По итогам будет смонтирован видеоролик - песня, собранная из фрагментов выступлений участников.

Еще тулякам предлагается принять участие в конкурсе «Всегда в строю и в памяти», где нужно будет нарисовать портрет своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Для участия в акции «Урок истории с родной земли» необходимо записать видео о памятном месте, посвященном Великой Отечественной войне, на малой родине фронтовиком. Все ролики и фото акций будут размещаться на официальных сайтах и страничках в соцсетях министерства и молодежных организаций.

Акция «Георгиевская ленточка» в этом году для туляков пройдет, также, в дистанционном формате. Для участия в ней, необходимо найти георгиевскую ленточку и прикрепить ее в области сердца, а далее сделать и разместить фото в социальные сети с двумя хэштегами - #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Рекомендуется здесь пригласить к участию еще 5 своих друзей их социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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