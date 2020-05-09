2020-05-08T15:05:00+03:00
Общество

В Туле на День Победы праздничный салют запустят в 10 вечера

Где посмотреть салют на День Победы в Туле 9 мая 2020 года: площадки и расписание
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на День Победы праздничный салют запустят в 10 вечераВ Туле на День Победы праздничный салют запустят в 10 вечераФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 9 мая, все жители Тульской области отмечают важное для всей страны событие - День Победы. В этом году праздник юбилейный - 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Однако, в этом же году праздник для туляков пройдет, в основном, в дистанционном режиме, где поучаствую в праздничных акциях и проектах.

Однако, есть и то, что невозможно вычеркнуть даже в современных и сложных условиях - это праздничный салют, который все таки состоится для жителей Тулы в этом году. Он будет организован на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста. Начало салюта в 22:00.

Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии произведут 30 залпов из 12 артиллерийских орудий и 2 салютных установок. Продолжительность салюта - 10-15 минут.

Отметим, что в этом году тулякам настоятельно рекомендуется остаться дома на майские праздники, чтобы не допустить новой вспышки коронавирусной инфекции, а также, чтобы защитить себя и своих близких. Поэтому салют можно будет посмотреть из дома в кругу семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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