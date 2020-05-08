2020-05-08T17:49:29+03:00
Общество

Подвиг Тулы в Великой Отечественной войне: на линии фронта и в тылу

"Комсомолка" представляет спецпроект ко Дню Великой Победы
Поделиться:
Подвиг Тулы в Великой Отечественной войне: на линии фронта и в тылуПодвиг Тулы в Великой Отечественной войне: на линии фронта и в тылуФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Всем известен подвиг туляков, ставших грудью на подступах к Москве и так и не пропустивших немецко-фашистские войска в столицу нашей Родины. Но вклад жителей Тулы и Тульской области в защиту Отечества гораздо больше.

"КП-Тула" ко Дню Победы выпустила спецпроект, посвященный подвигу оружейной столицы в Великой Отечественной войне. В нем мы рассказываем о героической обороне Тулы, тех, кто ушел на фронт, ковал победу в тылу и привел страну к победе, как город стал кузницей оружия для фронта. В материале можно также узнать о местах памяти поколений и подвиге военных медиков.

Спецпроект "КП-Тула" доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24
Президент России отметил тульских оружейников премией Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Почти четыре сотни саженцев в память о героях войны посадили в Тульской области
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
Тульские байкеры почтили память героев в Ясной Поляне
В Туле поймали 185 мотоциклистов за нарушение ПДД
В страшном пожаре в Тульской области погиб подросток
Погода в Туле 9 мая: облачно и дождь
В Туле машинист тепловоза с приятелем пытались украсть дизельное топливо
Дежурные по Туле 9 мая: за порядком проследит Дмитрий Городничий
В Туле двое жителей поселка Плеханово проломили крышу и обокрали гараж
Тульские полицейские приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
В Тульской области при пожаре погиб 14-летний подросток
11 детей пострадали от укусов клещей в Тульской области
В Пролетарском районе Тулы спасли женщину, сидящую на окне девятого этажа
В Туле названы самые популярные и редкие имена для малышей в апреле месяце
Свыше одного миллиона рублей заплатили туляки за нарушение режима самоизоляции
В Тульской области «Hundai Accent» врезался в грузовик
Смертельное ДТП на Октябрьской в Туле: подробности происшествия
Индекс самоизоляции в Туле снова повысился