Подвиг Тулы в Великой Отечественной войне: на линии фронта и в тылу

Всем известен подвиг туляков, ставших грудью на подступах к Москве и так и не пропустивших немецко-фашистские войска в столицу нашей Родины. Но вклад жителей Тулы и Тульской области в защиту Отечества гораздо больше.

"КП-Тула" ко Дню Победы выпустила спецпроект, посвященный подвигу оружейной столицы в Великой Отечественной войне. В нем мы рассказываем о героической обороне Тулы, тех, кто ушел на фронт, ковал победу в тылу и привел страну к победе, как город стал кузницей оружия для фронта. В материале можно также узнать о местах памяти поколений и подвиге военных медиков.

Спецпроект "КП-Тула" доступен по ссылке.