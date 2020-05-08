Число умерших из-за коронавируса в Туле на 8 мая 2020 года составило один случай

Сегодня, 8 мая, стало известно о новом летальном исходе от коронавируса. За минувшие сутки в тульской больнице умерла 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Известно, что заболевшая поступила в больницу уже в тяжелом состоянии, в анамнезе у нее – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Смерть наступила из-за двусторонней полисегментарной пневмонии.

Однако, есть и позитивные новости. Коронавирус смогли победить еще 45 жителей Тульской области. Ими стали жители Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов победили COVID-19.

Также напомним, что за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусном. Все инфицированные граждане были своевременно изолированы и находятся под наблюдением медиков.