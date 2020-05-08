2020-05-08T11:11:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 мая 2020 года составило 45 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 мая 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 мая 2020 года составил 45 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 мая 2020 года составил 45 человекФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 8 мая, стало известно о новых случаях выздоровления от коронавируса в Тульской области. За минувшие сутки болезнь смогли победить 45 жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов победили COVID-19.

Однако, есть и печальные новости. В тульской больнице скончалась 46-летняя жительница Узловой с подозрением на COVID-19. Известно, что заболевшая поступила в больницу уже в тяжелом состоянии, в анамнезе у нее – онкологическое заболевание и сахарный диабет. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония.

Также напомним, что за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусном. Все инфицированные граждане были своевременно изолированы и находятся под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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