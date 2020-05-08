Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 8 мая 2020 года составило 90 человек

Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 8 мая 2020 года составило 90 человекФото: Алексей ФОКИН

По данным на 8 мая, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусном. В число заболевших вошли жители Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в Московской области, 11 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все инфицированные граждане были своевременно изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Однако, наблюдается и хороший прирост выздоровевших после болезни. Так, 45 жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов победили COVID-19.