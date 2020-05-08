Николай Воробьев оказал помощь многодетной семье из Веневского района

Акция организована «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив (АСИ) для обеспечения детей из нуждающихся и многодетных семей компьютерной техникой для удаленного обучения в период пандемии коронавирусной инфекции.

7 мая первый заместитель председателя Тульской областной Думы, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев побывал в гостях у многодетной семьи Рягузовых в поселке Каменный Веневского района. Многодетная мама Вера Рягузова обратилась с просьбой обеспечить детей техникой, необходимой для дистанционных занятий. Ребята получили ноутбук, два планшета и лазерный принтер со всеми расходными материалами. Помимо техники региональное отделение партии передало для большой и дружной семьи продуктовый набор и сладости для детей.

В рамках акции «Помоги учиться дома» детям из семьи Рягузовых передана компьютерная техника для дистанционного обученияФото: материалы пресс-служб

В семье воспитывается восемь несовершеннолетних детей, четверо из которых - учащиеся. Это восьмиклассник Иван, второклассники Егор и София, студентка юридического полицейского колледжа Ксения.

- До сегодняшнего дня единственным средством для выхода в интернет был мобильный телефон, дистанционно обучаться у ребят не было возможности, - рассказала Вера Владимировна. - В апреле обратились в «Единую Россию» - нам сразу провели Wi-Fi, а сегодня вот привезли технику. Это огромная помощь и очень приятное событие. Теперь дети смогут полноценно общаться с преподавателями онлайн, получать и выполнять задания.

Ребята получили ноутбук, два планшета и лазерный принтер со всеми расходными материалами.Фото: материалы пресс-служб

- Партия «Единая Россия» поддержала федеральную благотворительную акцию «Помоги учиться дома», чтобы как раз помочь таким семьям, - отметил Николай Воробьев. - В условиях удаленного обучения очень важно иметь доступ к образовательным онлайн-ресурсам. Надеемся, наша поддержка будет полезной, и техника послужит семье, где растут такие замечательные дети. Мы успели познакомиться со старшими ребятами, и могу сказать, что это очень трудолюбивые, старательные дети. Ребята помогают родителям по хозяйству, у них уже есть мечты, есть цель в жизни – такие стремления необходимо поддерживать, и мы постараемся помочь.

По итогам поездки Николай Воробьев принял решение помочь семье оплатить обучение старшей дочери в колледже. И в самое ближайшее время после экспертной оценки состояния жилья , будет рассмотрена техническая возможность укрепить фундамент дома и подвести газ – в настоящее время он отапливается печкой.