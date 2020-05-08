Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 мая 2020: вирус находят у туляков, которые никуда не ездили

В Тульской области по-прежнему высокий уровень заболеваемости. Количество выявленных случаев заражения перевалило отметку в полутора тысяч.

Вирус завозят из столичного региона. Также отмечается заболеваемость и среди туляков, которые никуда не ездили.

Жителям региона рекомендовано носить маски в общественных местах. Малоимущие семьи с детьми будут обеспечены многоразовыми масками бесплатно.

Также на контроле обеспеченность средствами индивидуальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов.