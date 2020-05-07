«Авгол» - важная работа в масштабе страны

Часть предприятий региона в это непростое время успевают не только выполнять основные заказы, но и находят дополнительные возможности, чтобы помочь региону победить эпидемию.

Важность такой работы подчеркнул в ходе недавней поездки в Узловский район губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Одно из предприятий, которое посетил Глава региона, - компания «Авгол», специализирующееся на производстве нетканого материала спанбонд, необходимого для изготовления средств индивидуальной защиты.

4 мая Глава региона Алексей Дюмин посетил ООО "Авгол" и пообщался с генеральным директором компании Эдуардом Насоновым.

- В нынешней непростой ситуации вы показываете очень хорошие результаты и стабильную работу, - отметил Алексей Дюмин. – Сумели найти дополнительные ресурсы для помощи региону: вы поставляете продукцию нашим предприятиям легкой промышленности для производства масок, халатов, перчаток и других гигиенических средств. Эта работа крайне важна не только для жителей Тульской области, но и для всей страны. Я знаю о том, что портфель заказов компании расписан далеко вперед, прошу вас уделить особое внимание производству продукции, необходимой для своевременной защиты жителей региона. Эта помощь своевременна и необходима.

«Мы на передовой»

Напомним, что компания «Авгол» - один из лидеров легкой промышленности Тульской области. География поставок готовой продукции охватывает территорию России и ряда европейских стран.

В апреле компания поставила на тульские швейные предприятия 35 тонн нетканого полотна.

Нам удалось побеседовать по телефону с Эдуардом Насоновым, генеральным директором ООО «Авгол».

- Мы работаем в Узловой с 2008 года, - рассказывает Эдуард Насонов. - Наша продукция широко используется в различных отраслях в качестве основного сырья, в т. ч. для производства подгузников для детей и взрослых, средств женской гигиены, бытовых салфеток, в медицине - для производства одноразовых средств индивидуальной защиты, а также в сельском хозяйстве, строительной и мебельной промышленности. Сейчас главная задача – обеспечить максимальные объемы сырья именно для производства средств индивидуальной защиты. Можно сказать, что мы оказались на передовой, от нашей четкой работы зависит безопасность и здоровье людей. Это большая ответственность, и мы не подведем!

- Каким образом удалось найти дополнительные ресурсы для такой работы?

- Речь не идет о дополнительных мощностях предприятия. Мы приняли решение частично отложить исполнение заказов, осуществляемых в рамках наших долгосрочных обязательств перед глобальными партнерами. Наши клиенты с пониманием отнеслись к такому решению: сейчас надо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить потребность государства в материалах, необходимых в борьбе с пандемией.

Уже в первые дни распространения коронавируса на территории Тульской области мы организовали безвозмездную поставку региональному отделению Минпромторга в количестве 100 тысяч масок, сертифицированных для медработников.

- Вы всегда работали в четкой связке с Тульским регионом…

- Именно так. Сейчас значение нашей миссии для региона возросло в разы. Наша совместная работа с правительством Тульской области слаженная и продуктивная. Благодаря взаимодействию с органами региональной власти и Фондом развития промышленности Тульской области в апреле этого года нам удалось поставить на швейные предприятия 35 тонн нетканого полотна. Материал используется при производстве медицинских и гигиенических изделий: шапочек, халатов, масок, простыней. В мае на нужды региона будет направлено еще 30 тонн продукции.

- Как осуществляется защита сотрудников от коронавирусной инфекции?

- Текущая ситуация требует от нас максимальной ответственности. Раз в сутки проводим полную дезинфекцию каждого «уголка» нашего предприятия. Это дорогостоящая и объемная работа – но без этого нельзя!

Каждые два часа обрабатываем все ручки, поверхности, кнопки и т. п. Обеспечиваем людей масками и перчатками не только на производстве, но и дома. Еженедельно каждому сотруднику выдаем от 20 до 50 масок для него и его семьи, чтобы обезопасить не только рабочий процесс, но и то время, когда он находится вне предприятия.

В мае на нужды региона будет направлено еще 30 тонн продукции.

Установили дорогостоящие приборы для бесконтактного измерения температуры каждого работника при входе на предприятие. Закупили и расположили перед каждым входом на завод специальные коврики, пропитанные дезинфицирующим раствором, для обеззараживания обуви. Разделили столовую: сотрудники сидят на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Переговорили со всеми поставщиками и перешли на дополнительную проверку продукции, которая поступает на наш завод. Это работа сверх требований Роспотребнадзора. Кроме того, вход на завод позволен только нашим сотрудникам: остальные посетители исключены.

На сегодня у нас работают 128 человек, которые обслуживают две высокотехнологичные линии производства, обеспечивающие выпуск свыше 27 тыс. тонн продукции (в год). Зарплата у нас существенно выше средней по региону. Коллектив предприятия – удивительные и ответственные люди, готовые и в такой тяжелый момент с полной отдачей и от всей души трудиться на благо Тульского региона и России.

На предприятии предприняты строгие меры санитарной безопасности.

- Наша компания не просто работает в Узловой, - продолжает Эдуард Насонов. - «Авгол» – это социально направленный бизнес. Поддерживаем те идеи обустройства города, которые исходят от руководства МО Узловая. Безвозмездно каждый год жертвуем на благотворительность порядка 1 млн. рублей. Принимали участие в проектах возведения скейт-парка, в постройке хоккейной площадки, в облагораживании центральной площади Узловой по программе «Народный бюджет» в тесной кооперации с администрацией нашего муниципального образования.

- Большое спасибо за беседу, Эдуард Викторович! Стабильная работа «Авгол» в эти сложные дни не только ставит предприятие в число системообразующих субъектов тульской экономики, но и реально помогает в борьбе с пандемией коронавируса всем жителям! Большое спасибо всему вашему коллективу!