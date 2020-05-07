2020-05-07T12:01:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Обсерватор на тульском стадионе? Уже реальность

В манеже стадиона «Арсенал» разместят койки для больных коронавирусом
Игорь КОПЫТОВ
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Обсерватор на тульском стадионе? Уже реальностьОбсерватор на тульском стадионе? Уже реальностьФото: Алексей ФОКИН
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Равно, как и в ряде других регионов, в Туле территорию главного стадиона планируют использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией. Поскольку из закрытых спортивных помещений на данном объекте в городе оружейников есть только манеж, в нем разместят 208 коек для заразившихся коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Сейчас на территории стадиона «Арсенал» не проводится никаких тренировок, игр и соревнований из-за неблагоприятной эпидобстановкой в регионе. Поскольку пик заражений в регионе предполагается к концу мая, в области планируют развернуть более двух тысяч коек для лечения больных коронавриусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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