Обсерватор на тульском стадионе? Уже реальность

Равно, как и в ряде других регионов, в Туле территорию главного стадиона планируют использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией. Поскольку из закрытых спортивных помещений на данном объекте в городе оружейников есть только манеж, в нем разместят 208 коек для заразившихся коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Сейчас на территории стадиона «Арсенал» не проводится никаких тренировок, игр и соревнований из-за неблагоприятной эпидобстановкой в регионе. Поскольку пик заражений в регионе предполагается к концу мая, в области планируют развернуть более двух тысяч коек для лечения больных коронавриусом.