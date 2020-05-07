Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 года составило 10 человек
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 годаФото: материалы пресс-служб
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В Туле скончался 67-летний местный житель с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы.
Мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии.
Отметим, что это 10 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU