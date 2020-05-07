2020-05-07T11:57:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 годаФото: материалы пресс-служб
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В Туле скончался 67-летний местный житель с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы.

Мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Отметим, что это 10 случай смерти из-за коронавируса в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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