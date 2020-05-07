Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 года составило 31 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 7 мая 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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7 мая от коронавируса в Тульской области выздоровели 31 человек. Это жители Тулы, Новомосковска, Алексина, Киреевска, Узловой и поселка Теплое.
Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Тульской области за все время увеличилось до 216 человек.
Вместе с тем за минувшие сутки в области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных за все время составило 1 530 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU