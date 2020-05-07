Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 мая 2020: диагноз подтвердился у 85 человек

По состоянию на 7 мая в Тульской области стало известно о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Заболели жители Тулы, Алексинского, Веневского, Белевского, Воловского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Ефремовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Из них 14 человек работают в Московской области, еще 14 человек контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших за все время увеличилось до 1 530 человек.