2020-05-07T11:35:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 мая 2020: диагноз подтвердился у 85 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 мая 2020 года
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Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 мая 2020: диагноз подтвердился у 85 человекНовые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 7 мая 2020: диагноз подтвердился у 85 человекФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 7 мая в Тульской области стало известно о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Заболели жители Тулы, Алексинского, Веневского, Белевского, Воловского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Ефремовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Из них 14 человек работают в Московской области, еще 14 человек контактировали с прибывшими из столичного региона, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших за все время увеличилось до 1 530 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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