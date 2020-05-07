2020-05-07T10:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Более трех десятков предприятий в Тульской области перепрофилированы на пошив медицинских масок

Они производят более 400 тысяч штук в день
Игорь КОПЫТОВ
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Более трех десятков предприятий в Тульской области перепрофилированы на пошив медицинских масокБолее трех десятков предприятий в Тульской области перепрофилированы на пошив медицинских масокФото: Алексей ФОКИН
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В целях предотвращения распространения инфекции жителям региона рекомендовано ношение масок в общественных местах. И их дефицита у нас не должно быть, потому как Тульская область — один из лидеров в ЦФО по изготовлению защитных масок.

Более 30 предприятий производят порядка 400 тысяч масок в день. К этому моменту произведено уже более 9,5 млн масок. Средства индивидуальной защиты распределяются по аптечным сетям и предприятиям.

Малоимущие семьи с детьми также обеспечиваются многоразовыми масками бесплатно, всего планируется раздать более 45 тысяч масок.

Ведутся переговоры по пошиву защитных костюмов для тульских медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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