Более трех десятков предприятий в Тульской области перепрофилированы на пошив медицинских масок

В целях предотвращения распространения инфекции жителям региона рекомендовано ношение масок в общественных местах. И их дефицита у нас не должно быть, потому как Тульская область — один из лидеров в ЦФО по изготовлению защитных масок.

Более 30 предприятий производят порядка 400 тысяч масок в день. К этому моменту произведено уже более 9,5 млн масок. Средства индивидуальной защиты распределяются по аптечным сетям и предприятиям.

Малоимущие семьи с детьми также обеспечиваются многоразовыми масками бесплатно, всего планируется раздать более 45 тысяч масок.

Ведутся переговоры по пошиву защитных костюмов для тульских медиков.