2020-05-07T09:47:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Появилась карта с активными очагами коронавирусной инфекции в Тульской области

Схема разработана регаиональным правительством
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Появилась карта с активными очагами коронавирусной инфекции в Тульской областиПоявилась карта с активными очагами коронавирусной инфекции в Тульской областиФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

На ней жители могут увидеть полную детализацию распространения вируса: на каких улицах и в каких зданиях обнаружили инфекцию - номер дома в случае многоквартирника и улицы - в случае частного сектора.

Адреса выздоровевших и умерших граждан пока на карте не отображаются

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24