Появилась карта с активными очагами коронавирусной инфекции в Тульской области

На ней жители могут увидеть полную детализацию распространения вируса: на каких улицах и в каких зданиях обнаружили инфекцию - номер дома в случае многоквартирника и улицы - в случае частного сектора.

Адреса выздоровевших и умерших граждан пока на карте не отображаются