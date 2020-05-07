Появилась карта с активными очагами коронавирусной инфекции в Тульской области
Схема разработана регаиональным правительством
Появилась карта с активными очагами коронавирусной инфекции в Тульской областиФото: материалы пресс-служб
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На ней жители могут увидеть полную детализацию распространения вируса: на каких улицах и в каких зданиях обнаружили инфекцию - номер дома в случае многоквартирника и улицы - в случае частного сектора.
Адреса выздоровевших и умерших граждан пока на карте не отображаются
ИСТОЧНИК KP.RU