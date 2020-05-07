Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 мая 2020: COVID-19 подтвердился у более 1 400 заболевших

Накануне стало известно о 77 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Алексинского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Куркинского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Часть из них работают в столичном регионе, еще одна - контактировала с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Еще 28 жителей региона выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области составило 185 человек. А общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 1 445.