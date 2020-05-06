Тульский оружейный завод: годы, опаленные войной

Буквально с первых дней после вероломного нападения немецко-фашистских войск именно тульские заводчане стали едва ли не главнейшей кузницей вооружения нашей страны. Пережив эвакуацию за Урал, где в кратчайшие сроки пришлось осваивать производство буквально с нуля, ТОЗ возродился в своей былой мощи в Туле еще до окончания Великой Отечественной, и по сей день остается одним из передовых предприятий оружейного производства державы.

С первых дней

В июне 1941-го, с первых дней военного положения основные цеха ТОЗа перешли на трехсменную работу, все отпуска были отменены. Многие заводчане ушли на фронт. Хотя рабочим и специалистам оборонных предприятий и предоставлялась бронь, добровольцы предпочитали не распространяться об этом на призывных пунктах.

- С первых дней войны здания предприятия были замаскированы. Тульский оружейный завод резко увеличил объемы буквально за считанные месяцы в несколько раз, - рассказывает генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов. – Уже в июле 1941 г. было отгружено 88 тысяч самозарядных винтовок Токарева и 7 тысяч снайперских «мосинок», а в августе - более 100 тысяч.

Предприятие приложило все усилия, чтобы максимально быстро выйти на такие мощности.

Производство с нуля

В начале октября 1941 г., когда враг пытался окружить наш город, началась экстренная эвакуация Тульского оружейного завода. Заводчане сами готовили к перемещению и грузили на платформы и в вагоны тысячи единиц оборудования. Люди работали круглосуточно, к цехам даже проложили временные железнодорожные ветки. За двадцать дней на Восток страны отправили около 7 тысяч единиц оборудования, незавершенное производство, сырье.

Живой очевидец тех страшных дней Владимир Чижов

- Во время пути в Медногорск мы часто останавливались, путь был долгий, ехали почти месяц. На одной станции, помню, вагон разбомбили. Страшно было, жертвы большие. Мы там три дня стояли, отец помогал расчищать пути, нас детей никого туда не пускали, - вспоминает живой очевидец тех страшных дней Владимир Чижов. - Еще помню случай: началась опять бомбежка, отец схватил младшую сестру Тамару, а мама с сестрами и братом - нас ехало 6 человек - потерялись. Бомбежка, ночь, разбежались кто куда. Счастье, что потом мы попали в одно место.

Последний эшелон с оборудованием ушел 30 октября, в самый разгар ожесточенной схватки на южной окраине Тулы. А уже в ноябре основная часть оборудования была размещена в городе Медногорске Оренбургской области. Вначале для производства использовали недостроенные неотапливаемые цеха брикетной фабрики, одновременно, запуская станки.

По прибытии в Оренбургскую область, предприятие развернулось в пределах существовавшей уже структуры, сохранив ранее существовавшие цеха, прежних руководителей подразделений и номенклатуру выпускаемых изделий. Директором завода на новом месте был назначен прибывший из Тулы Алексей Томилин, а главным инженером - Константин Руднев.

В Медногорск переехали 2,5 тысячи специалистов и рабочих, еще почти столько же – их семьи. Но даже такого количества сотрудников было недостаточно для массового изготовления оружия. Поэтому в Оренбургской области была объявлена мобилизация для работы на «трудовом фронте», и только в 1942 г. на завод были приняты более шести тысяч человек. Вскоре численность работников возросла до 12 тысяч, и к январю 1942 г. были задействованы все производственные цеха завода.

Не хлебом единым

Условия работы в эвакуации были очень тяжелыми. Тулякам помогали местные жители, которые не только приютили у себя эвакуированных, но наравне с ними работали на разгрузке оборудования и материалов.

В Медногорске оружейников из Тулы негде было расселить, их размещали в наскоро возведенных бараках, которые мало спасали от холода, или подселяли к другим жителям городка: приходилось ютиться несколькими семьями в небольших помещениях. Расквартировались туляки сразу в нескольких поселках: Блява, Ракитянка, Рысаево, Никитино, некоторые из которых находились на другом конце города.

Всех, кто жил в поселках, возили на рабочих поездах, однако зимы были суровые, снежные, и пути не успевали расчищать от сугробов, ходить на завод приходилось часто пешком. Поэтому многие оставались ночевать прямо в цехах, на предприятии жили неделями.

- В один двухэтажный барак поселили 36 семей, нам выделили большую комнату, но стекол в окнах нет, дверей нет, печки тоже, - вспоминает Владимир Чижов в интервью корреспонденту ГТРК «Тула», готовящей сейчас документальный фильм о работе ТОЗа в годы Великой Отечественной войны. - А зима – страшенная! Мы с сестрой, Томкой, щепок настругаем, зажжем и греемся. Потом отец окна забил фанерой, достали и буржуйку, ею топили. Отец неделями не приходил домой, а мы голодали очень сильно - у меня в то время два брата умерли от недоедания. Моей сестре исполнилось 12 лет, и она пошла работать на завод. Когда война закончилась, мы решили остаться в Медногорске.

Владимир Чижов, к слову, в 1954 г. и сам пошел работать в цеха, где ковал оружие его отец – правда теперь, они принадлежали новому предприятию «Уралэлектро» - наследнику эвакуированного ТОЗа. Там он стал токарем в ремонтно-механическом цеху, а закончил свою службу на том же производстве в 2002 г. начальником конструкторского бюро.

От винтовок до пушек

Тульский оружейный завод № 314 в городе Медногорске официально начал работать 26 ноября 1941 г. Получается, на организацию производства практически с нуля ушло всего порядка двух месяцев. Туляки на Урале создали фактически новое предприятие, ставшее младшим братом старейшего оружейного завода страны.

Еще в ноябре туляки выпустили первую партию винтовок – по сути их собрали прямо на снегу из привезенных деталей, а уже в декабре 1941 г. оружейники начали сборку легендарных винтовок СВТ-40 из деталей незавершенного производства, вывезенных в Медногорск из Тулы. И до нового года было выпущено 9900 самозарядных винтовок.

Завод не только выполнял государственную программу, но и перевыполнял ее, доведя ежемесячный выпуск винтовок до 55 тысяч штук. И уже в начале 1942 г. перед коллективом поставили задачу: не снижая темпов выпуска винтовок, освоить производство авиационных пушек. Началось строительство трех корпусов для сборочного и сварочного цехов.

За годы войны на заводе №314 в Медногорске было выпущено 700 тысяч винтовок СВТ-40 и 17 тысяч пушек ШВАК.

В этих нечеловечески сложных условиях руководство завода старалось облегчить условия быта рабочих и, как могло, проявляло о них заботу: удалось построить общежития, баню, возвести даже корпус ремесленного училища, открыть детские сады и ясли, больницу, организовать столовую и буфеты, мастерскую по изготовлению обуви. По сути, туляки для собственных нужд фактически построили новый район города – район машиностроителей. Более того, весной 1942 г. всех работающих обеспечили землей под индивидуальные огороды.

Возвращение

Пока основное производство было на Урале, в опустевших цехах ТОЗа тоже кипела жизнь – здесь расположилась ремонтная мастерская, работой которой руководил П. И. Чистяков.

- После эвакуации на заводе оставалось не так много сотрудников, поэтому в работу включились все: женщины, дети, старики. Сформировали смены, – рассказывает генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов. - С фронта поступали исковерканные «мосинки», СВТ, пулеметы, пистолеты. Их ремонтом и занимались трудившиеся здесь туляки. Более того, через какое-то время ТОЗ смог чинить даже автомобили.

В ноябре-декабре 1941 г. здесь отремонтировали 645 винтовок Мосина, 145 самозарядных винтовок Токарева, 67 револьверов, 106 пистолетов, 21 ручной пулемет.

Как только героическая оборона Тулы отодвинула линию фронта от города, в мае 1942 г. на Тульский оружейный завод вернулась часть эвакуированного в Медногорск оборудования.

Восстановление оружейного завода на старом месте далось нелегко - люди работали в три смены, и женщины, и дети. И вскоре оружейники смогли приступить к выпуску продукции. К лету 1943 г. предприятие вышло на режим, позволяющий полностью и в срок выполнять задания.

Завод поставлял фронту СВТ-38/40, пистолеты системы Токарев, револьверы «Нагана», авиационные пушки ШВАК.

Сегодня каждый может увидеть воспроизведенную в Музее оружия экспозицию, посвященную тем непростым, опаленным войной, годам эвакуации завода, своими глазами увидеть верных спутников солдат, офицеров и снайперов - винтовку Мосина, СВТ-40, пистолеты ТТ и Нагана.

От Победы и до сегодняшнего дня

Еще во время войны на заводе было возобновлено производство охотничьего оружия. А в последующие годы популярной стала малокалиберная винтовка ТОЗ-8. Самозарядный карабин Симонова (СКС) до появления автомата Калашникова был основным оружием стрелковых частей, а сегодня выполняет функцию церемониального оружия для рот почетного караула.

В 60-е годы прошлого века предприятие загрузили военными заказами: здесь производили несколько модификаций АК, гранатомет «Костер», противотанковые управляемые ракеты для комплекса «Конкурс».

А с началом нового тысячелетия завод не только сохранил свои вековые традиции и уникальный кадровый потенциал, но и уверенно входит в число лидеров отечественной оборонки. У завода есть стабильный госзаказ и предприятия-партнеры, разработчики современных видов оружия.

Труд тульских оружейников в далекой эвакуации был по достоинству оценен правительством. 4 мая 1985 года Тульский оружейный завод награжден орденом Отечественной войны первой степени. 28 работников завода, в разное время трудившиеся на ТОЗе, удостоены звания Героя Советского Союза.

Тульский оружейный завод: годы, опаленные войнойФото: материалы пресс-служб

Поздравляю с Днем Великой Победы!

Этот день — символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России.

Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш народ смог объединиться перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма!

Желаю всем ветеранам и свидетелям тех огненных дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам – гордости за свою семью, за свой народ, за свою страну. Удачи во всех светлых начинаниях, счастья и благополучия!

Генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Илья Курилов.