Конструкторское бюро приборостроения в годы Великой Отечественной войны

Одни еще до Великой Отечественной создавали уникальные образцы вооружения, которые во время войны громили врага. Другие с оружием в руках геройски защищали Родину на полях сражений. Третьи ковали Великую Победу в тылу за станками и чертежными досками, преодолевая все трудности военного времени.

Довоенный период

Созданное в 1927 году на базе Первых тульских оружейных заводов для разработки образцов автоматического оружия ПКБ ручного оружия (с 1936 ЦКБ -14, а с 1966 - КБП) –- за неполные 14 лет своей деятельности до начала Великой Отечественной войны дало вооруженным силам страны немало уникальных образцов оружия.

Перед войной здесь работали более двух с половиной сотен специалистов. Уже был создан пистолет Токарева (ТТ), винтовка самозарядная Токарева (СВТ), автоматическая винтовка АВТ-40.

Прекрасно проявили себя авиационные образцы: в то время автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы были основным вооружением для авиации. До войны ЦКБ - 14 создало пулеметы ШКАС (конструкторы Шпитальный, Комарицкий), ШВАК (конструкторы Шпитальный, Владимиров).

Возникла потребность в пулеметах крупного калибра и пушках, которые обладали бы гораздо большей дальнобойностью и большим поражающим действием. И здесь сыграли большую роль разработки КБП: пулемет УБ-12,7 (конструктор Березин), пушка ВЯ калибра 23 мм (конструкторы Волков, Ярцев). Пушка ВЯ устанавливалась, в том числе, и на штурмовике Ил-2, являясь его основным оружием. Эта пушка могла поражать практически все типы целей.

Все эти образцы оружия по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступали, но и намного превосходили зарубежные аналоги. А пулеметам ШКАС, ШВАК и УБ, пушке ВЯ не было равных в мире еще многие годы спустя. Всего перед войной и за время войны было выпущено 300 тысяч единиц авиационного оружия, разработанного КБП.

Первые успехи коллектива были высоко оценены государством, и 25 работников ЦКБ-14 в 1939 году были награждены орденами и медалями Отечества.

В первые дни

19 июля 1941 года при ЦКБ -14 был создан отряд народного ополчения во главе с временно исполняющим должность начальника Бюро Ф.П. Соловьевым, комиссаром И.И. Раковым и начальником штаба С.Е. Акулининым. Командирами взводов были назначены И.Ф. Коловеров, В.Н. Салищев, Н.Ф. Токарев, политруками взвода – С.Д. Зайчиков, Д.Т. Антохин, М.И. Фролов.

Для нужд обороны города были отремонтированы и приведены в боевую готовность ряд спаренных и счетверенных зенитных установок конструкции Н.Ф. Токарева под пулеметы Максим и ШКАС, несколько десятков зенитных установок конструкции Кондакова под пулеметы Максим. Некоторые опытные зенитные установки были приспособлены для пушек ВЯ и пулеметов УБ. Эти установки использовались для обороны наиболее важных объектов города (здания обкома КПСС, электростанции, железнодорожного вокзала, зданий КБП и оружейного завода). В целом ПВО Тулы в значительной степени была обеспечена зенитным оружием, разработанным и изготовленным в КБП.

В срочной разработке запала для бутылок с горючей смесью приняли участие конструкторы Г.А. Коробов, М.И. Пастухов, И.И. Раков, А.А. Булкин. Эти запалы и другое вооружение с успехом применялись воинами Тульского рабочего полка, мужественно оборонявшего город оружейников.

В эвакуации

В октябре 1941 года началась героическая оборона города Тулы, и по решению Советского правительства ЦКБ-14 (КБП) эвакуировалось.

Согласно архивным материалам, в 1941 году, с началом великой Отечественной войны, на пост начальника предприятия был назначен Федор Петрович Соловьев. Именно на его плечи легли заботы об увеличении выпуска образцов оружия для отражения врага, по внедрению в производство систем Березина, Волкова-Ярцева, Токарева. Федор Петрович руководил эвакуацией бюро вглубь страны, которая началась 9 октября 1941 года, следом за эвакуацией Тульского оружейного завода. Часть бюро отправлялась в Златоуст, отдельные группы - в Ижевск, Ковров, Саратов и другие города, по местам производства образцов оружия тульской разработки.

Туляки с оружием в руках геройски защищали Родину на полях сражений.Фото: материалы пресс-служб

На Урал выехала примерно половина сотрудников КБП. Если на начало октября 1941 года в бюро числилось 289 человек, среди которых 135 рабочих, 88 ИТР, 66 служащих и обслуживающего персонала, то на 1 января 1942 года списочная численность сотрудников составляла только 155 человек: 69 рабочих, 50 ИТР, 36 служащих, включая и некоторых лиц, принятых из местного населения.

Столь большая убыль сотрудников в период эвакуации и длительность передислокации на Урал привели к тому, что часть начатых конструкторских работ была прекращена. Поэтому план работы 1941 года был выполнен КБП только на 83,1%, хотя до начала эвакуации он выполнялся всегда с опережением. В связи со значительным уменьшением количества сотрудников и спецификой выполняемых на Урале задач большинство отделов КБП было упразднено. Весь конструкторский состав вошел в один объединенный отдел - проектно-конструкторский.

Ни на минуту не прерываясь

Все мысли, дела и стремления сотрудников КБП в это время были направлены на то, чтобы своим трудом как можно быстрее начать помощь фронту. С главной задачей после передислокации - с оказанием помощи заводам по быстрейшему развертыванию производства пулеметов УБ и пушек ВЯ - коллектив КБП справился.

Был выполнен большой объем исследований и испытаний пушки ВЯ-23. Это позволило в короткий срок добиться высокой надежности действия ее во всех условиях боевого применения, значительно повысить живучесть деталей и благодаря этому сократить количество запасных частей. Огромная работа была проведена М.Е. Березиным и В. И. Дегтяревым на заводах, где ставились на производство пулеметы УБ-12,7.

Работа по дальнейшему совершенствованию разработанных и поставленных на производство образцов оружия в КБП не прерывалась ни на минуту. В ней активно участвовали и конструкторы, и технологи. Благодаря этому в короткие сроки удалось не только обеспечить высокую надежность действия оружия и требуемую живучесть, но и значительно снизить трудоемкость изготовления, обеспечить практическую взаимозаменяемость многих деталей этих образцов, что в условиях военного производства имело огромное общегосударственное значение.

На новом месте были продолжены начатые еще в Туле многие опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, в том числе по противотанковым ружьям, станковым пулеметам и авиационному оружию. В трудных условиях пришлось работать коллективу КБП в период эвакуации: слабая производственная база, нерегулярность электроснабжения, плохое материальное обеспечение производства, тяжелейшие бытовые и материальные условия жизни сотрудников, не говоря уже о трудностях оперативной связи с наркоматом и основными заказчиками. Но туляки понимали, что невероятно трудно не только им, а всему советскому народу.

Возвращение домой

Успехи на многих фронтах, достигнутые Красной Армией к лету 1943 года, позволили советскому правительству принять решение о возвращении КБП (тогда ЦКБ-14) в родную Тулу, на прежнюю базу, и 23 октября коллектив бюро с имуществом и оборудованием возвратился в родной город. К середине же ноября 1943 года в КБП началась напряженная трудовая жизнь.

Орден Ленина, который коллективу был вручен в 1944 году за разработки, красноречиво свидетельствует о большой роли предприятия в разработках советского вооружения.

Путь к Великой Победе был чрезвычайно труден, и вклад каждого нашего земляка-конструктора огромен. Тульским оружием оснащались практически все самолеты периода войны, а выпуск образцов, разработанных в КБП, составлял в последние три военных года 70-80% всего стрелково-пушечного вооружения авиации.

В памяти научно-инженерного сообщества навсегда останутся такие имена тульских оружейников, как: отец и сын Токаревы, А.А. Волков, С.А. Ярцев, М.Е. Березин, В.И. Дегтярев, Н.М. Афанасьев, Г.И. Никитин, Г.А. Коробов, В.И. Силин, С.А. Коровин, Н.Ф. Макаров и многие другие.

Инженеры ковали Великую Победу в тылу за станками и чертежными досками, преодолевая все трудности военного времени.Фото: материалы пресс-служб

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие туляки!

Сердечно поздравляю вас с великим Днем Победы!

9 Мая - самый светлый и радостный день для россиян, день, ставший символом величия нашей страны, силы духа и верности долгу.

Навсегда останется в истории и памяти поколений подвиг народа, отстоявшего свою Отчизну, спасшего мир от коричневой чумы!

Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи в нашей стране. Миллионы солдат не вернулись с поля боя, до последнего патрона и вздоха защищая свою Родину. В этот день мы чтим подвиг тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто самоотверженно трудился в тылу ради Победы.

Работники Конструкторского бюро приборостроения приближали Победу своим трудовым подвигом, создавая уникальные образцы вооружения, и подвигами на передовой, сокрушая ненавистного врага. Они отстояли независимость родной страны благодаря сплоченности и мужеству, патриотизму и доблести.

Святой долг всех, кому не безразлична история России, сохранять память о легендарных годах Великой Отечественной войны, о поколении Победителей!

Низкий поклон всем ветеранам! Здоровья вам, счастья и мира!

Д.В. Коноплев,

заместитель генерального директора

АО «НПО «Высокоточные комплексы» -

управляющий директор

АО «Конструкторское бюро

приборостроения

им. академика А. Г. Шипунова».