2020-05-06T16:47:16+03:00
Общество

Конструкторское бюро приборостроения в годы Великой Отечественной войны

Вклад тульских инженеров-оружейников в дело Великой Победы поистине неоценим
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Вклад тульских инженеров-оружейников в дело Великой Победы поистине неоценим.Вклад тульских инженеров-оружейников в дело Великой Победы поистине неоценим.Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Одни еще до Великой Отечественной создавали уникальные образцы вооружения, которые во время войны громили врага. Другие с оружием в руках геройски защищали Родину на полях сражений. Третьи ковали Великую Победу в тылу за станками и чертежными досками, преодолевая все трудности военного времени.

Довоенный период

Созданное в 1927 году на базе Первых тульских оружейных заводов для разработки образцов автоматического оружия ПКБ ручного оружия (с 1936 ЦКБ -14, а с 1966 - КБП) –- за неполные 14 лет своей деятельности до начала Великой Отечественной войны дало вооруженным силам страны немало уникальных образцов оружия.

Перед войной здесь работали более двух с половиной сотен специалистов. Уже был создан пистолет Токарева (ТТ), винтовка самозарядная Токарева (СВТ), автоматическая винтовка АВТ-40.

Прекрасно проявили себя авиационные образцы: в то время автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы были основным вооружением для авиации. До войны ЦКБ - 14 создало пулеметы ШКАС (конструкторы Шпитальный, Комарицкий), ШВАК (конструкторы Шпитальный, Владимиров).

Возникла потребность в пулеметах крупного калибра и пушках, которые обладали бы гораздо большей дальнобойностью и большим поражающим действием. И здесь сыграли большую роль разработки КБП: пулемет УБ-12,7 (конструктор Березин), пушка ВЯ калибра 23 мм (конструкторы Волков, Ярцев). Пушка ВЯ устанавливалась, в том числе, и на штурмовике Ил-2, являясь его основным оружием. Эта пушка могла поражать практически все типы целей.

Все эти образцы оружия по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступали, но и намного превосходили зарубежные аналоги. А пулеметам ШКАС, ШВАК и УБ, пушке ВЯ не было равных в мире еще многие годы спустя. Всего перед войной и за время войны было выпущено 300 тысяч единиц авиационного оружия, разработанного КБП.

Первые успехи коллектива были высоко оценены государством, и 25 работников ЦКБ-14 в 1939 году были награждены орденами и медалями Отечества.

В первые дни

19 июля 1941 года при ЦКБ -14 был создан отряд народного ополчения во главе с временно исполняющим должность начальника Бюро Ф.П. Соловьевым, комиссаром И.И. Раковым и начальником штаба С.Е. Акулининым. Командирами взводов были назначены И.Ф. Коловеров, В.Н. Салищев, Н.Ф. Токарев, политруками взвода – С.Д. Зайчиков, Д.Т. Антохин, М.И. Фролов.

Для нужд обороны города были отремонтированы и приведены в боевую готовность ряд спаренных и счетверенных зенитных установок конструкции Н.Ф. Токарева под пулеметы Максим и ШКАС, несколько десятков зенитных установок конструкции Кондакова под пулеметы Максим. Некоторые опытные зенитные установки были приспособлены для пушек ВЯ и пулеметов УБ. Эти установки использовались для обороны наиболее важных объектов города (здания обкома КПСС, электростанции, железнодорожного вокзала, зданий КБП и оружейного завода). В целом ПВО Тулы в значительной степени была обеспечена зенитным оружием, разработанным и изготовленным в КБП.

В срочной разработке запала для бутылок с горючей смесью приняли участие конструкторы Г.А. Коробов, М.И. Пастухов, И.И. Раков, А.А. Булкин. Эти запалы и другое вооружение с успехом применялись воинами Тульского рабочего полка, мужественно оборонявшего город оружейников.

В эвакуации

В октябре 1941 года началась героическая оборона города Тулы, и по решению Советского правительства ЦКБ-14 (КБП) эвакуировалось.

Согласно архивным материалам, в 1941 году, с началом великой Отечественной войны, на пост начальника предприятия был назначен Федор Петрович Соловьев. Именно на его плечи легли заботы об увеличении выпуска образцов оружия для отражения врага, по внедрению в производство систем Березина, Волкова-Ярцева, Токарева. Федор Петрович руководил эвакуацией бюро вглубь страны, которая началась 9 октября 1941 года, следом за эвакуацией Тульского оружейного завода. Часть бюро отправлялась в Златоуст, отдельные группы - в Ижевск, Ковров, Саратов и другие города, по местам производства образцов оружия тульской разработки.

Туляки с оружием в руках геройски защищали Родину на полях сражений. Фото: материалы пресс-служб

Туляки с оружием в руках геройски защищали Родину на полях сражений.Фото: материалы пресс-служб

На Урал выехала примерно половина сотрудников КБП. Если на начало октября 1941 года в бюро числилось 289 человек, среди которых 135 рабочих, 88 ИТР, 66 служащих и обслуживающего персонала, то на 1 января 1942 года списочная численность сотрудников составляла только 155 человек: 69 рабочих, 50 ИТР, 36 служащих, включая и некоторых лиц, принятых из местного населения.

Столь большая убыль сотрудников в период эвакуации и длительность передислокации на Урал привели к тому, что часть начатых конструкторских работ была прекращена. Поэтому план работы 1941 года был выполнен КБП только на 83,1%, хотя до начала эвакуации он выполнялся всегда с опережением. В связи со значительным уменьшением количества сотрудников и спецификой выполняемых на Урале задач большинство отделов КБП было упразднено. Весь конструкторский состав вошел в один объединенный отдел - проектно-конструкторский.

Ни на минуту не прерываясь

Все мысли, дела и стремления сотрудников КБП в это время были направлены на то, чтобы своим трудом как можно быстрее начать помощь фронту. С главной задачей после передислокации - с оказанием помощи заводам по быстрейшему развертыванию производства пулеметов УБ и пушек ВЯ - коллектив КБП справился.

Был выполнен большой объем исследований и испытаний пушки ВЯ-23. Это позволило в короткий срок добиться высокой надежности действия ее во всех условиях боевого применения, значительно повысить живучесть деталей и благодаря этому сократить количество запасных частей. Огромная работа была проведена М.Е. Березиным и В. И. Дегтяревым на заводах, где ставились на производство пулеметы УБ-12,7.

Работа по дальнейшему совершенствованию разработанных и поставленных на производство образцов оружия в КБП не прерывалась ни на минуту. В ней активно участвовали и конструкторы, и технологи. Благодаря этому в короткие сроки удалось не только обеспечить высокую надежность действия оружия и требуемую живучесть, но и значительно снизить трудоемкость изготовления, обеспечить практическую взаимозаменяемость многих деталей этих образцов, что в условиях военного производства имело огромное общегосударственное значение.

На новом месте были продолжены начатые еще в Туле многие опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, в том числе по противотанковым ружьям, станковым пулеметам и авиационному оружию. В трудных условиях пришлось работать коллективу КБП в период эвакуации: слабая производственная база, нерегулярность электроснабжения, плохое материальное обеспечение производства, тяжелейшие бытовые и материальные условия жизни сотрудников, не говоря уже о трудностях оперативной связи с наркоматом и основными заказчиками. Но туляки понимали, что невероятно трудно не только им, а всему советскому народу.

Возвращение домой

Успехи на многих фронтах, достигнутые Красной Армией к лету 1943 года, позволили советскому правительству принять решение о возвращении КБП (тогда ЦКБ-14) в родную Тулу, на прежнюю базу, и 23 октября коллектив бюро с имуществом и оборудованием возвратился в родной город. К середине же ноября 1943 года в КБП началась напряженная трудовая жизнь.

Орден Ленина, который коллективу был вручен в 1944 году за разработки, красноречиво свидетельствует о большой роли предприятия в разработках советского вооружения.

Путь к Великой Победе был чрезвычайно труден, и вклад каждого нашего земляка-конструктора огромен. Тульским оружием оснащались практически все самолеты периода войны, а выпуск образцов, разработанных в КБП, составлял в последние три военных года 70-80% всего стрелково-пушечного вооружения авиации.

В памяти научно-инженерного сообщества навсегда останутся такие имена тульских оружейников, как: отец и сын Токаревы, А.А. Волков, С.А. Ярцев, М.Е. Березин, В.И. Дегтярев, Н.М. Афанасьев, Г.И. Никитин, Г.А. Коробов, В.И. Силин, С.А. Коровин, Н.Ф. Макаров и многие другие.

Инженеры ковали Великую Победу в тылу за станками и чертежными досками, преодолевая все трудности военного времени. Фото: материалы пресс-служб

Инженеры ковали Великую Победу в тылу за станками и чертежными досками, преодолевая все трудности военного времени.Фото: материалы пресс-служб

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Дорогие туляки!

Сердечно поздравляю вас с великим Днем Победы!

9 Мая - самый светлый и радостный день для россиян, день, ставший символом величия нашей страны, силы духа и верности долгу.

Навсегда останется в истории и памяти поколений подвиг народа, отстоявшего свою Отчизну, спасшего мир от коричневой чумы!

Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи в нашей стране. Миллионы солдат не вернулись с поля боя, до последнего патрона и вздоха защищая свою Родину. В этот день мы чтим подвиг тех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто самоотверженно трудился в тылу ради Победы.

Работники Конструкторского бюро приборостроения приближали Победу своим трудовым подвигом, создавая уникальные образцы вооружения, и подвигами на передовой, сокрушая ненавистного врага. Они отстояли независимость родной страны благодаря сплоченности и мужеству, патриотизму и доблести.

Святой долг всех, кому не безразлична история России, сохранять память о легендарных годах Великой Отечественной войны, о поколении Победителей!

Низкий поклон всем ветеранам! Здоровья вам, счастья и мира!

Д.В. Коноплев,

заместитель генерального директора

АО «НПО «Высокоточные комплексы» -

управляющий директор

АО «Конструкторское бюро

приборостроения

им. академика А. Г. Шипунова».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24
Марш-бросок в честь Дня Победы совершили тульские десантники
Где размещаются в Тульской области треноги до 28 мая
Онлайн-акция "Бессмертный полк" в Туле 2020: программа, расписание, участники
С 7 мая в Туле отключится отопление
Тулякам предлагают поучаствовать в акции «Синий платочек» онлайн
Ушел из жизни почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев
Детский пульмонолог расскажет в прямом эфире тулякам, как бороться астмой
Проекции, посвященные Дню Победы, появились на ряде домов Тулы
МЧС предупредило туляков об усилении юго-восточного ветра
Погода в Туле 6 мая: гроза и + 18 градусов
По каким адресам в Туле отключат электричество 6 мая
В Тульской области 39-летний мужчина избил и задушил свою знакомую
Тульские полицейские перегородили въезд в Кондуки
Мобильные мошенники увели у четырех туляков 412 тысяч рублей
Количество преступлений в Тульской области сократилось на 2,6%
На Тулу надвигается гроза, дождь и сильный ветер
В Тульской области появится памятник "Булочки Венёвки"
Туляки примут участие в "Бессмертном полку" через окна своих домов
Индекс самоизоляции в Туле увеличился почти вдвое
В Тульской области маски не снимут вплоть до 11 мая
5 мая в Туле будет жарко, но дождливо