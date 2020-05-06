Салют на День Победы в Туле 9 мая 2020 года: прогремит 30 залпов

9 мая туляки отметят особенную дату - 75-летие Великой Победы. Из-за коронавируса формат торжеств поменялся. Многие мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Но есть и те, что останутся в прежнем - туляки увидят в День Победы праздничный салют.

Он будет организован на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста. Начало салюта в 22:00.

Военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии произведут 30 залпов из 12 артиллерийских орудий и 2 салютных установок. Продолжительность салюта - 10-15 минут.

Однако в этом году власти призывают туляков на майские праздники остаться дома — это очень важно, чтобы вспышка инфекции миновала максимально быстро. Поэтому смотреть салют предлагают из окна дома, собравшись всей семьей.