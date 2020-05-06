2020-05-06T17:49:41+03:00
Общество

Одна на всех Победа

Победа советского народа в Великой Отечественной войне - знаковое событие мировой истории. В те годы наша страна победила не только физически, но и духовно
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Майя Андреевна Гирько, заслуженный учитель РФ, более 40 лет проработала в косогорской школеМайя Андреевна Гирько, заслуженный учитель РФ, более 40 лет проработала в косогорской школеФото: материалы пресс-служб
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75-я годовщина Великой Победы побуждает вновь обратиться к событиям военной поры, к истокам мужества и патриотизма тех, кто выстоял и победил. Наша армия и многонациональный народ стали главной силой, преградившей путь фашизму.

Исторический опыт учит: война - противоборство не только физических, но и духовных сил противников. Сила нашего духовного потенциала кроется в чертах национального характера: стремление к поиску правды, справедливости, добра. Эти традиции пронизывают весь уклад жизни русского народа от истоков и до сегодняшнего дня.

В время тяжелых испытаний 1941-1945 гг. народы всех национальностей нашего Отечества были едины и потому непобедимы. «Мы побеждаем смерть не потому, что мы неуязвимы, – писал в октябре 1942 г. матери с фронта летчик Ю. Казьмин. – Мы побеждаем потому, что мы деремся не только за свою жизнь; мы думаем в бою о жизни мальчика-узбека, грузинской женщины, русского старика. Мы выходим на поле сражения, чтобы отстоять святая святых - Родину».

За годы Великой Отечественной войны более 11 тысяч воинов стали Героями Советского Союза. В их числе 8160 русских, 2068 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, представители других национальностей.

Единой нравственной жизнью народы страны были объединены еще до войны, а в годы опасности это духовное единство возросло в разы.

– Меня всегда восхищал массовый патриотизм во время войны, любовь к Родине, за которой не просто слова, а искренние чувства! Люди разных народов отдавали свои жизни за Отечество, были готовы бороться до последнего патрона. Получается, что причины Победы в общей великой цели, в духовности, породившей великую энергию для борьбы, – говорит тулячка Юлия Самохина.

«Русские не сдаются!»

В 1941 году у села Дьяково Ворошиловградской области молодой политрук Хусен Андрухаев после гибели командира роты поднял бойцов в контратаку. Противник, во много раз превосходивший атакующих, окружил красноармейцев, стремясь захватить их в плен. Андрухаев стал прикрывать отход бойцов, отстреливался до последнего патрона. Немцы кричали: «Сдавайся, Рус!» Он крикнул: «Русские не сдаются!», и связкой гранат подорвал себя и фашистов.

Уже после боя немцы, посмотрев его документы, были удивлены, что эти слова произнес кавказский горец. А ведь им говорили другое: на Кавказе все народы перебегут к немцам, как только они там появятся.

Кстати, о последних минутах героя рассказал пленный солдат. Фраза «Русские не сдаются» стала крылатой. Хусену Андрухаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Причина подвига для того времени легко объяснима: в минуту смертельной опасности он осознавал себя сыном многонациональной единой страны.

Другой пример: Лазарь Дзотов из осетинского села Дур-Дур под Воронежем повторил подвиг Александра Матросова. Смертельно раненый офицер бросился на амбразуру немецкого дзота. Всего за время войны этот подвиг повторили 44 наших бойца разных национальностей.

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса празднование Дня Победы пройдет в дистанционном формате. Особые обстоятельства не помешают нам в этот великий день вспомнить подвиг наших дедов и прадедов! Мы едины, поэтому непобедимы! С Юбилеем Великой Победы!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мария Александровна Гнидочкина:

- Я родилась в Чернском районе Тульской области, в многодетной семье. Война застала меня в возрасте 16 лет. Я участвовала в обороне Тулы, мы сооружали противотанковые рвы, копали окопы. Всех мужчин забрали на фронт, остались старики, женщины и дети. На работу шли еще затемно, работали до глубокого вечера. Недоедали, недосыпали, выходных не было… Еще колхозные работы легли на наши женские плечи.

Но никто не жаловался: все собрались духом, объединились, понимали, что работаем для фронта, а значит, для Победы! Такая самоотдача, народная сплоченность и вера помогли выдержать все испытания и победить!

Майя Андреевна Гирько, заслуженный учитель РФ, более 40 лет проработала в косогорской школе:

- Во время войны я вместе с сестрами и мамой попала в концлагерь. Освободили нас в январе 1945 года и привезли на Урал. Отец нашел свою семью только в 1947 году.

В тяжелейших условиях концлагеря помогла выжить общая вера в Победу! Среди узников были люди многих национальностей. Но мы все верили в Победу, которая по праву принадлежит всем народам нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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