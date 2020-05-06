Наставничество в медицине: как это работает?

С первых шагов профессиональной деятельности медработник, вчерашний выпускник учебного заведения, остро ощущает необходимость профессиональной адаптации. Неоценимую помощь в этом начинающему медику оказывает опытный врач-наставник.

- В Тульской областной клинической больнице традиции наставничества имеют давнюю историю: опытные сотрудники помогают молодым коллегам, не оставляют их с сомнением и проблемой один на один, - говорит медсестра отделения сосудистой хирургии Ирина Ермакова. - Повышению квалификации начинающих специалистов способствуют семинары, тренинги... Но именно наставничество для молодого специалиста, на мой взгляд, – лучшее подспорье, незримая, но очень эффективная помощь.

Первый наставник

- Ирина Александровна, как начинался ваш путь в медицину?

- Моя бабушка, Полина Андреевна Власова, в годы Великой Отечественной войны работала санитаркой в военном госпитале, ее пример беззаветного служения людям стал для меня главным ориентиром. После школы я поступила в тульское медучилище. Затем передо мной встал выбор: терапия или хирургия? На помощь снова пришла бабушка, которая и была моим первым наставником в профессии: «Иди в хирургию, там интереснее!» Я приняла эту фразу как руководство к действию, и вот уже 27 лет работаю медсестрой в хирургическом отделении. О своем выборе не пожалела ни разу! Своих первых пациентов до сих пор помню пофамильно…

- Что молодой медик может получить от наставника?

- Очень многое: опытный коллега позволит сформировать клиническое мышление, заложит первые навыки общения с пациентами и их родственниками, научит экстренно принимать решение, даст импульс к постоянному саморазвитию и самоорганизации. Я безмерно благодарна своим наставникам, которые помогли мне в начале профессионального пути.

- Теперь вы сами наставник молодых медсестер. На что делаете акценты?

- Любая старшая медицинская сестра заинтересована в том, чтобы ее подопечные качественно выполняли свою работу. Прежде чем доверить молодому сотруднику самостоятельно работать с пациентом, надо все показать самой: как сделать укол, поставить больному капельницу и т.д. Кроме контроля, важны и консультации. Мы заинтересованы в передаче знаний, опыта, как профессионального, так и жизненного, молодым коллегам, которым предстоит продолжать наше дело. Но главное: необходимо с душой и чуткостью обращаться с каждым пациентом. Когда люди выздоравливают и говорят тебе «спасибо» – это и есть высшая награда!

Помочь во всем

Маргарита Мишина:

- Судьба свела меня с Ириной Александровной почти три года назад, когда я из поликлинической службы перешла работать в хирургию ТОКБ. Хотя я имела большой медицинский стаж, новая специфика работы сказывалась: было тяжело после поликлиники «стартовать» в хирургии – это как небо и земля! Ирина Александровна - моя наставница - серьезно поддержала меня. Сейчас мы работаем с ней в паре, и я продолжаю поражаться ее профессионализму во всем!

Дарья Лосева:

- После окончания Новомосковского медколледжа в 2010 году, я пришла работать палатной медсестрой в отделение сосудистой хирургии ТОКБ. Первые шаги в профессии были непростые. Ирина Александровна оказала огромную поддержку в практике: обучала, как правильно делать внутримышечные инъекции и перевязки и многое другое. Ее уверенность и спокойствие помогало преодолеть стресс. Есть такие знания, которые не получить в учебном заведении: они передаются только от наставника. Ирина Александровна не только настоящий профессионал, но и отзывчивый человек, готова помочь не только пациентам, но и коллегам. Спасибо практике наставничества за реальную возможность увидеть достойный пример человека, движущегося по профессиональному пути на много шагов впереди, с нерастраченным энтузиазмом, порядочностью, вдохновением, искренним уважением к профессии.