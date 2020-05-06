Цифровой пропуск – самое главное

Кому нужен, а кому нет

Подчеркнем сразу: цифровые пропуска нужны далеко не всем жителям региона! Совершенно точно они не понадобятся большинству людей старше 65 лет, которые в период повышенной готовности обязаны находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Цифровой пропуск нужен только тем жителям, которые въезжают или выезжают за пределы Тульского региона на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях! Если вы не собираетесь покидать пределы области, пропуск оформлять

НЕ НУЖНО! Также пропуск обязателен для тех, кто проезжает через территорию Тульского региона транзитом.

Для безопасности

Система контроля для пересекающих границу Тульской области - важная дополнительная мера по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионе. Она введена в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 16.03.2020 года №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на территорию Тульской области и выезда граждан за ее территорию утвержден региональным правительством.

- Техническая готовность к введению цифровых пропусков обеспечена. Регион подключен к федеральной платформе (propusk.gosuslugi.ru), - сообщил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Важно знать

Цифровой пропуск - буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX- XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия пропуска. Пропуск - это еще и QR-код, поэтому он должен быть сохранен в телефоне или распечатан.

Предъявить его можно в бумажном или электронном виде (на мобильном телефоне, планшете).

Кроме пропуска, чтобы въехать в регион, выехать за его пределы, а также проехать транзитом через Тульскую область, необходимо иметь паспорт, а для тех, кто оформлял пропуск для поездки на работу самостоятельно (такая возможность была с 30 апреля по 3 мая включительно), дополнительно нужна была справка с работы, оформленная по установленной форме.

Если работа подразумевает постоянные поездки, работодатель выдает справку по установленной форме, подтверждающую такой режим работы. Справку надо обязательно иметь при себе.

С 4 мая для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, пропуска могут оформить только работодатели. Срок действия цифрового пропуска определяется порталом Госуслуг или мобильным приложением, без ограничений по количеству поездок.

- В соответствии с изменениями в указе Губернатора №12 от 16.03.2020 года с 30 апреля пересечь границу региона на любом виде транспорта можно только при наличии электронных пропусков, - рассказала 28 апреля на брифинге на тему внедрения цифровых пропусков председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова. - Эти требования не распространяются на обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, на детей до 14 лет, передвигающихся в сопровождении родителей (или законных представителей).

Человек, выезжающий или въезжающий в регион, может сам оформить пропуск на 24 часа, без ограничений по количеству поездок для:

- получения помощи врачей в медицинских организациях;

- поездки по личным и семейным делам (приложение содержит ограничение: не более двух раз в неделю).

Про контроль

- При отсутствии действующего цифрового пропуска гражданину будет запрещено пересечь границу Тульской области. Кроме того, в этом случае предполагается административный штраф до 30 тысяч рублей. Контроль за исполнением требований будет осуществлять полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор. На выездах из региона продолжают действовать посты, - рассказал на брифинге начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеслав Лопатников. - На них сотрудники правоохранительных органов, обеспеченные специальными техническими средствами, будут проверять наличие цифровых пропусков у водителей и пассажиров всех въезжающих и выезжающих транспортных средств. Контроль будет организован на ж/д и автобусных вокзалах междугороднего сообщения.

Пропуск могут аннулировать, если при его оформлении предоставлены недостоверные сведения, если цифровой пропуск был использован с нарушением установленных требований или был нарушен режим повышенной готовности.

Как оформить

Жители Тульской и Московской областей, а также проезжающие транзитом через Тульскую область могут оформить цифровой пропуск с помощью:

! мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», скачав его в Google Play или App Store и установив на свой телефон. Система предложит заполнить анкету, куда следует ввести личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и указать причину передвижения через границу региона. Заявку через мобильное приложение могут подать только физические лица;

! на Едином Портале государственных услуг РФ propusk.gosuslugi.ru. Заявку могут подать физические и юридические лица (работодатели подают общую заявку на оформление пропусков своим сотрудникам), индивидуальные предприниматели. На сайте также необходимо заполнить анкету с личными данными, указав причину передвижения через границу региона. После завершения оформления система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на мобильное устройство или распечатать.

Подробнее ознакомиться с инструкциями получения пропуска можно здесь: covid.tularegion.ru/propusk/

Обращаем внимание, что въехать на территорию Тульской области с пропуском, полученным на сайте mos.ru, нельзя.

Если есть вопросы о работе Единого портала (gosuslugi.ru)

или мобильного приложения, обращайтесь в службу технической поддержки:

бесплатный номер по России 8-800-100-70-10;

для звонков из-за границы +7-495-727-47-47;

для мобильных телефонов 115.

ВАЖНО!

До 11 мая ходим в масках!

4 мая Губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года. До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона.