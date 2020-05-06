Мэр Тулы Ольга Слюсарева: Праздник и душевное тепло придут в семью каждого ветерана

Михаил Александрович Кретов и Борис Николаевич Колеватов проживают в поселке Косая Гора. Ольга Анатольевна поздравила фронтовиков с наступающим праздником и передала им поздравление от губернатора Тульской области, фронтовые посылки, продуктовые наборы от регионального фонда развития «Перспектива» и телевизоры.

Ольга Слюсарева и Михаил КретовФото: материалы пресс-служб

– Сегодня, как никогда, нам всем необходимо с максимальным вниманием и глубоким уважением отнестись к нашим дорогим ветеранам. Из-за ситуации, сложившейся на фоне борьбы с коронавирусом, пожилые люди соблюдают строгий режим самоизоляции. Однако, несмотря на все, праздник и душевное тепло придут в каждый дом, в семью каждого ветерана. Настоящие победители – они и сегодня одерживают победы над сложившимися обстоятельствами и на своем примере учат нас не сдаваться, действовать сплоченно и не отступать от намеченных целей, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Ольга Слюсарева и Борис КолеватовФото: материалы пресс-служб

Подарки доставлены в дома ветеранов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: с использованием средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Михаил Александрович и Борис Николаевич поблагодарили региональные и городские власти за внимание и заботу.

Ольга Анатольевна поздравила фронтовиков с наступающим праздником и передала им фронтовые посылкиФото: материалы пресс-служб

Напомним, по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе в течение нескольких лет проходит акция по вручению ветеранам подарочных наборов. В 2020 году расширен перечень категорий, которые получат подобные посылки. По поручению главы региона пятистам инвалидам и непосредственным участникам Великой Отечественной войны в дополнение к подарочному набору вручат современные телевизоры.

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Михаил Александрович Кретов родился в деревне Соколье Курской области 6 ноября 1926 года в семье рабочих. На фронт попал в апреле 1943 года. Под Белгородом семнадцатилетний юноша прошел курс молодого бойца и был направлен служить в пятый отдельный стрелковый полк минометчиком. Воевал на южном направлении Курской дуги. Михаил Александрович один из немногих встретил Победу в Берлине, где также принимал участие в параде Победы союзных войск в сентябре 1945 года. В 1950 году Кретов демобилизовался из армии, приехал в Тулу и устроился в Тульское строительное управление «Центрдомнаремонт». Начинал трудовой путь простым монтажником, затем стал бригадиром. На заслуженный отдых вышел в 1996 году. Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.», «За взятие Берлина», Орденом Отечественной войны II степени.

Борис Николаевич Колеватов родился 31 января 1924 года в городе Кирове. В сентябре 1942 года был призван в армию. Воевал в составе 56-го пограничного отряда на Дальнем Востоке. Участник войны с Японией. В 1950 году переехал в Тулу, закончил факультет журналистики, работал фотографом, преподавателем в Тульском культурно-просветительном училище. Активно занимался общественной деятельностью. Являлся председателем общества кинолюбителей. Награжден медалями «За победу Японией», «В честь 70-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой», юбилейными медалями к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.