Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 6 мая 2020 года составило 185 человек

6 мая стало о выздоровлении от коронавируса 28 человек. Справились с болезнью жители Тулы, Белева, Алексина, Донского, Киреевска, Ефремова, Новомосковска и Узловой, а также Арсеньевского, Веневского, Киреевского и Тепло-Огаревского районов.

Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области составило 185 человек.

Вместе с тем стало известно о 77 случаях заболевания за прошедшие сутки. Общее число подтвержденных случаев достигло 1445.