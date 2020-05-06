2020-05-06T12:27:44+03:00
Общество

В Туле отопительный сезон завершится 7 мая

В областном центре установилась теплая погода
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Отопительный сезон в Туле завершится 7 маяОтопительный сезон в Туле завершится 7 маяФото: Алексей ФОКИН
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В Туле завершится отопительный сезон 7 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, в течение 5 дней она должна быть выше +8 градусов.

Ранее туляки пожаловались на горячие батареи в соцсетях. По словам жителей, несмотря на теплую погоду, которая установилась в городе, УК не спешили отключать отопление.

Отметим, что последние несколько дней в Туле температура воздуха держится в среднем на отметке +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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