Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 6 мая 2020 года составило 77 человек

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По имеющейся информации 12 человек из них работают в Москве или Московской области, еще 18 контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Таким образом, Тульская область вошла в десятку регионов по зараженности, а число заболевших перевалило за тысячу. Вместе с тем, в Тульской области сейчас развернуто 1269 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, что даже больше, чем необходимо по расчетам и требованиям Минздрава РФ.

Есть и хорошая новость: 28 жителей Тулы, Алексина, Белева, Донского, Ефремова, Киреевска, Новомосковска и Узловой, а также Арсеньевского, Веневского, Киреевского и Тепло-Огаревского районов благополучно выздоровели.