2020-05-06T12:14:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 6 мая 2020 года составило 77 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 6 мая 2020 года
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области: ситуация в регионе по данным на 6 маяКоронавирус в Тульской области: ситуация в регионе по данным на 6 маяФото: Алексей ФОКИН
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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По имеющейся информации 12 человек из них работают в Москве или Московской области, еще 18 контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Таким образом, Тульская область вошла в десятку регионов по зараженности, а число заболевших перевалило за тысячу. Вместе с тем, в Тульской области сейчас развернуто 1269 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, что даже больше, чем необходимо по расчетам и требованиям Минздрава РФ.

Есть и хорошая новость: 28 жителей Тулы, Алексина, Белева, Донского, Ефремова, Киреевска, Новомосковска и Узловой, а также Арсеньевского, Веневского, Киреевского и Тепло-Огаревского районов благополучно выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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