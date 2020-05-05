В рамках акции "Спасибо врачам!" горбольнице №11 передан автомобиль

По инициативе «Единой России» такие машины поступили в субъекты РФ для оказания помощи персоналу лечебных организаций в условиях пандемии коронавируса. Транспорт, например, может быть использован для доставки медиков до пациентов или домой после тяжелых смен. Автомобиль, брендированный хештэгом #СпасибоВрачам, приобретен на средства, сэкономленные от сокращения управленческих и организационных расходов Партии.

Автомобиль, брендированный хештэгом #СпасибоВрачам, приобретен на средства, сэкономленные от сокращения управленческих и организационных расходов Партии.Фото: материалы пресс-служб

Передача машины состоялась у стен инфекционно-диагностического отделения горбольницы №11, которое первым стало принимать больных с коронавирусной инфекцией в Тульской области. Стационар рассчитан на 30 коек, на сегодняшний день более 70 процентов пациентов - с подтвержденным диагнозом COVID-19, в состоянии легкой и средней тяжести.

Транспорт, например, может быть использован для доставки медиков до пациентов или домой после тяжелых сменФото: материалы пресс-служб

Ключи от машины главврачу горбольницы Спартаку Могильникову вручил первый заместитель председателя Тульской областной Думы, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, который от души поблагодарил медиков за самоотверженный труд.

- Предоставление машины – одна из мер поддержки, которую «Единая Россия» оказывает учреждениям здравоохранения, чтобы хоть немного облегчить труд врачей, - отметил Николай Воробьев. - Сегодня медики находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, которая затрагивает все слои населения. Больше всего в этой ситуации страдают люди старшего поколения, и мы активно включились в оказание им помощи в рамках работы нашего волонтерского центра. Это доставка продуктов и лекарств, содействие в различных бытовых вопросах. Кроме этого, с первых дней работы корпуса волонтеров мы поддерживаем медицинских работников, обеспечивая средствами защиты и горячим питанием. Огромное спасибо всем медикам за напряженный труд и большую ответственность в условиях повышенной опасности.

Переданная сегодня машина доставила для медиков инфекционного отделения коробки с белевскими сладостями.Фото: материалы пресс-служб

Напомним, в апреле представители волонтерского центра «Единой России» доставляли гуманитарную помощь от регионального отделения Партии в медицинские организации региона. Это, в частности: средства защиты и экипировка врачей (более 3 тысяч защитных костюмов, свыше 9400 респираторов), бытовая техника для оборудования «чистых зон» в инфекционном госпитале, питьевая вода для пациентов (еженедельная поставка в областную больницу – около 500 бутылок воды в неделю).

В апреле представители волонтерского центра «Единой России» доставляли гуманитарную помощь от регионального отделения Партии в медицинские организации региона.Фото: материалы пресс-служб

Переданная сегодня машина доставила для медиков инфекционного отделения коробки с белевскими сладостями.

- Транспорт необходим в круглосуточном режиме, поэтому большое спасибо за помощь, - подчеркнул главврач ГУЗ «ГБ № 11» Спартак Могильников. - Машина будет использоваться для доставки специалистов из основного здания нашего учреждения - рентгенологов, врачей УЗИ-диагностики, а также для доставки из лаборатории общеклинических анализов и анализов на коронавирусную инфекцию. До сегодняшнего дня помощь в обеспечении транспортом нам оказывало Правительство Тульской области, а теперь, с собственным транспортом будет гораздо удобнее.