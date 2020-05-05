В тульской больнице скончалась 88-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом

По данным оперативного штаба стало известно, что за минувшие сутки в тульской больнице умерла 88-летняя жительница Чернского района, у которой подтвердился коронавирус. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония.

Заболевшая поступила в больницу на лечение уже в состоянии средней тяжести. В анамнезе у нее – онкологическое заболевание.

Напомним, что за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.