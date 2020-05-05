Еще один туляк вошел в число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 5 мая 2020 года.

За минувшие сутки стало известно, что еще один туляк смог победить коронавирусную инфекцию. Заболевший проходил лечение амбулаторно под медицинским наблюдением.

Также, по данным на 5 мая, в Тульской области зафиксировано еще 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Все заболевшие были оперативно изолированы и находятся под наблюдением врачей.

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