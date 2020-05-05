Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 мая 2020: диагноз подтвердился у 75 человек

За минувшие сутки в Тульской области зафиксировано еще 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из общего числа заболевших 22 человека работают в столичном регионе, 19 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от ранее заболевших. Все зараженные были оперативно изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Помимо этого, стало известно, что в одной из тульских больниц умерла 88-летняя жительница Чернского района с положительным анализом на COVID-19. Причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония, а в анамнезе – онкологическое заболевание.

Однако,есть и хорошая новость - еще один туляк выздоровел от COVID-19. Мужчина проходил лечение амбулаторно под медицинским наблюдением.