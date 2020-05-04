Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 4 мая 2020 года составило 14 человек
По данным на 4 мая, в Тульской области зафиксировано 14 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции. Так заболевание смогли победить жители Тулы, Алексина, Богородицка, Узловой, Щекина, Ясногорска, Дубенского и Куркинского района. Все пациенты были выписаны из стационаров после получения повторных отрицательных результатов на COVID-19.
Также, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Все инфицированные были своевременно изолированы и находятся под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU