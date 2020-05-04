Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 4 мая 2020: диагноз подтвердился у 75 человек

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. В число инфицированных вошли жители г. Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Из общего количества заболевших 14 человек работают в Московском регионе, 5 - контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все инфицированные были своевременно изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Также, еще 14 жителей Тулы, Алексина, Богородицка, Узловой, Щекина, Ясногорска, Дубенского и Куркинского района смогли победить COVID-19. Все пациенты были выписаны из стационаров.