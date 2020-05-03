6, 7 и 8 мая многие туляки останутся без электричества
Как сообщила администрация Тулы, с 6 по 8 мая в Туле начнется массовое отключение электроэнергии в городе. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах энергетики. Так, в связи с этим многие туляки останутся без света и электричества на некоторое время.
Публикуем полный график отключений электроэнергии по запланированным адресам:
06.05.2020
с 12-00 до 19.00
ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4;
Промышленный пр-д, 1, 3;
ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69;
Загородный пр-д, 15, 1;
ул. Кутузова, 36;
ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.);
ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 10-а, 7-а, 2-10 (чётн.);
ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.);
ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.);
ул. Бункерная, 7;
Епифанское ш., 2
ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.);
9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн);
13-й пр-д, 13, 14, 15;
26-й пр-д, 1-10;
ул. Карпова, 50, 52, 58, 60;
ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.);
2-й Песчаный пр-д, 17;
ул. 3-я Песчаная, 17;
Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4;
9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.);
10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.);
18-й пр-д, 21, 40-64 (чётн.);
ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)
ул. Лазо, 16-34 (чётн.), 13-31 (нечётн.);
ул. Станиславского, 64;
Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);
2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а;
3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.);
4-й Лихвинский пр-д, 2-7;
5-й Лихвинский пр-д, 2;
п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24;
Мясново: п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 18;
5-й Лихвинский пр-д;
Михалково: ул. Казанская; ул. Сафонова, 1-9.
07.05.2020
с 12.00 до 18.00
ул. Оборонная, 80, 63, 96-а, 96, 98, 100;
ул. Староникитская, 87;
ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.);
ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 68, 72, 57-а, 55-а, 64-а, 58-62 (чётн.);
ул. М. Смирнова, 41-99, 1-21 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а;
ул. М. Мазая, 17, 23, 21, 25, 15, 19;
ул. Бардина, 1, 7, 3;
ул. Приупская, 26-б, 14, 24, 27, 23, 25, 26, 28, 28-а; у
ул. Чаплыгина, 4, 2, 8; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6.
с 12.00 до 19.00
ул. Ложевая, 1-26, 30;
ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.);
ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а;
ул. Пролетарская, 89
ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а,;
ул. Осташева, 128;
ул. Пролетарская, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71-87, 93-117 (нечётн.);
ул. Ложевая, 23-б;
ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.);
ул. Плеханова, 1-43;
ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.)
8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);
10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123;
12-й пр-д, 61;
19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;
20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);
21-й пр-д, 1-27;
22-й пр-д, 28;
25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.);
31-й пр-д, 2-48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25
Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);
ул. Тихмянова, 1-п;
12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з
ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.);
ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.);
ул. Лескова, 13-23, 23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.)
ул. Щепкина, 2-18 (чётн.);
ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.);
Епифанское ш., 37-57 (нечётн.);
ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;
ул. Газовая, 40, 42.
08.05.2020
с 12-00 до 14.00
ул. М. Горького, 16, 14, 33, 14-а, 20.
с 14-00 до 16.00
ул. М. Горького, 16, 14, 16, 33, 14-г;
ул. Арсенальная, 1-б.
с 12-00 до 19.00
ул. Металлургов, 69, 65-а, 73-б, 73-а, 69-в, 71-а, 75, 65, 67, 73;
1-й пр-д Металлургов, 5, 5-а
п. Горелки: ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24; Московское ш., 15-а; пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-6
ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 26;
ул. Немцова, 23, 25
ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.);
ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36;
ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.);
ул. Оборонная, 52;
ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.).
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