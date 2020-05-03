2020-05-03T14:28:18+03:00
Общество

6, 7 и 8 мая многие туляки останутся без электричества

Публикуем полный график отключений с 6 по 8 мая
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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6, 7 и 8 мая многие туляки останутся без электричества6, 7 и 8 мая многие туляки останутся без электричестваФото: Алексей ФОКИН
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Как сообщила администрация Тулы, с 6 по 8 мая в Туле начнется массовое отключение электроэнергии в городе. Это связано с проведением ремонтных работ на объектах энергетики. Так, в связи с этим многие туляки останутся без света и электричества на некоторое время.

Публикуем полный график отключений электроэнергии по запланированным адресам:

06.05.2020

с 12-00 до 19.00

ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4;

Промышленный пр-д, 1, 3;

ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69;

Загородный пр-д, 15, 1;

ул. Кутузова, 36;

ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.);

ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 10-а, 7-а, 2-10 (чётн.);

ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.);

ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

ул. Бункерная, 7;

Епифанское ш., 2

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.);

9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн);

13-й пр-д, 13, 14, 15;

26-й пр-д, 1-10;

ул. Карпова, 50, 52, 58, 60;

ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.);

2-й Песчаный пр-д, 17;

ул. 3-я Песчаная, 17;

Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4;

9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.);

10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.);

18-й пр-д, 21, 40-64 (чётн.);

ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)

ул. Лазо, 16-34 (чётн.), 13-31 (нечётн.);

ул. Станиславского, 64;

Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.);

2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а;

3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.);

4-й Лихвинский пр-д, 2-7;

5-й Лихвинский пр-д, 2;

п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24;

Мясново: п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 18;

5-й Лихвинский пр-д;

Михалково: ул. Казанская; ул. Сафонова, 1-9.

07.05.2020

с 12.00 до 18.00

ул. Оборонная, 80, 63, 96-а, 96, 98, 100;

ул. Староникитская, 87;

ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.);

ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 68, 72, 57-а, 55-а, 64-а, 58-62 (чётн.);

ул. М. Смирнова, 41-99, 1-21 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а;

ул. М. Мазая, 17, 23, 21, 25, 15, 19;

ул. Бардина, 1, 7, 3;

ул. Приупская, 26-б, 14, 24, 27, 23, 25, 26, 28, 28-а; у

ул. Чаплыгина, 4, 2, 8; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6.

с 12.00 до 19.00

ул. Ложевая, 1-26, 30;

ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.);

ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а;

ул. Пролетарская, 89

ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а,;

ул. Осташева, 128;

ул. Пролетарская, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71-87, 93-117 (нечётн.);

ул. Ложевая, 23-б;

ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.);

ул. Плеханова, 1-43;

ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (нечётн.)

8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр-д, 61;

19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;

20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);

21-й пр-д, 1-27;

22-й пр-д, 28;

25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.);

31-й пр-д, 2-48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.);

ул. Тихмянова, 1-п;

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з

ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.);

ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.);

ул. Лескова, 13-23, 23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.)

ул. Щепкина, 2-18 (чётн.);

ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

Епифанское ш., 37-57 (нечётн.);

ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;

ул. Газовая, 40, 42.

08.05.2020

с 12-00 до 14.00

ул. М. Горького, 16, 14, 33, 14-а, 20.

с 14-00 до 16.00

ул. М. Горького, 16, 14, 16, 33, 14-г;

ул. Арсенальная, 1-б.

с 12-00 до 19.00

ул. Металлургов, 69, 65-а, 73-б, 73-а, 69-в, 71-а, 75, 65, 67, 73;

1-й пр-д Металлургов, 5, 5-а

п. Горелки: ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24; Московское ш., 15-а; пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-6

ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 26;

ул. Немцова, 23, 25

ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.);

ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36;

ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.);

ул. Оборонная, 52;

ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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